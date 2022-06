WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité de l’application ne fait pas l’unanimité

WhatsApp est aujourd’hui un outil incontournable, dans la vie professionnelle ou personnelle. A la recherche chaque jour de nouveauté, il a dévoilé une nouvelle fonctionnalité, qui ne fait pas l’unanimité sur la toile.

La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp, qui permet de répondre aux messages simplement avec des émoticônes, est déjà active sur Facebook Messenger. Ces derniers qui sont placés à la fin du message reçu, permettent de fluidifier la conversation et de donner plus de sens aux écrits, dans lesquels les émotions sont parfois difficiles à retranscrire. L’information a été rendue publique par Marck Zuckerberg. Selon lui, pour avoir cette nouvelle fonctionnalité, il faudrait mettre à jour l’application.

Après avoir téléchargé la nouvelle mise à jour, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur un message ou de double-cliquer sur celui-ci. Là, les émojis apparaissent au-dessus des options déjà en place, comme « répondre » ou « transférer » par exemple. Ces réactions peuvent s’enlever de la même manière.

Pour l’heure, six émojis sont proposés : le cœur rouge, le pouce levé, un visage qui pleure de rire, un visage étonné, un visage qui pleure et des mains jointes. Un « éventail d’expressions bien plus large » devrait être ajouté dans les mois qui viennent, selon les équipes de WhatsApp.

Cette nouvelle fonctionnalité est la bienvenue chez votre ami qui n’aime pas mettre beaucoup de temps à répondre ou écrire des messages. Il sera la personne qui utilisera beaucoup cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp.

Malheureusement cette fonctionnalité n’est pas appréciée par certains utilisateurs. Et pour cause, selon ces derniers, le message reste sans réponse écrite.