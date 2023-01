WhatsApp: 03 fonctionnalités et des astuces pour une meilleure expérience utilisateur

WhatsApp dispose de tellement de fonctionnalités, que d’autres sont même méconnues par le grand public. Découvrez dans cet article des fonctionnalités et des astuces pour une meilleure expérience utilisateur.

WhatsApp, qui fait partie des plus grandes applications de la messagerie instantanée au monde aujourd’hui, dispose de plusieurs fonctionnalités qui restent encore inconnues du grand public. Nous vous présentons dans cet article trois de ces fonctionnalités et quelques conseils et astuces pour une meilleure expérience utilisateur.

Parmi les fonctionnalités standards, vous pouvez envoyer votre position géographique à un contact. Cela est très pratique si vous voulez rencontrer quelqu’un rapidement. Les durées de partage de votre position que vous pouvez fixer sont de 15 minutes, 1 heure ou 8 heures.

Pour IOS, appuyez sur le « + » à gauche de votre boîte de message. Ensuite « Localisation », « Partager la localisation en direct » puis choisissez l’intervalle de temps.

Pour Android, appuyez sur le trombone à droite de la boîte de message, « Emplacement », « Partager l’emplacement en direct », puis choisissez l’intervalle de temps.

Recherchez dans toutes les discussions sur WhatsApp

Si vous cherchez une information précise qui se trouve dans un message, mais vous n’avez pas envie de faire défiler tous les messages de votre chat. C’est simple, sur IOS, utilisez la barre de recherche qui se trouve en haut de toutes les discussions et tapez l’objet de votre recherche. Sur Android, utilisez l’icône de recherche et procédez de la même manière.

Recherchez une discussion spécifique sur WhatsApp

Si vous souhaitez effectuer une recherche dans un chat spécifique, c’est également possible. Vous aurez peut-être besoin de rechercher un lieu de rendez-vous ou une adresse mentionnée au sein de la discussion avec un contact. Si vous avez un téléphone iOS, rendez-vous sur « Chat »,« Chat spécifique », puis tapez sur le bouton « Rechercher », avant de taper dans la barre de recherche qui apparaît en haut de cette discussion spécifique.

Si vous avez un appareil Android, cliquez « Chats », « Chat spécifique ». Ouvrez le menu situé en haut à droite et cliquez sur « Recherche ». Il n’y a plus qu’à taper l’objet de votre recherche dans la barre de recherche en haut de la discussion.