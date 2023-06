West Ham remporte la 2e édition de la Ligue Europa Conférence

-Publicité-

West Ham a battu la Fiorentina (2-1) ce mercredi soir, en finale de la Ligue Europa Conférence. Les Hammers succèdent ainsi à la Roma au palmarès de la compétition.

Dans l’Eden Arena à Prague, en République Tchèque, c’est pourtant la Fiorentina qui se montrait dominateur dès l’entame de la rencontre. Mais c’était finalement les Hammers qui se procuraient une première occasion de but, par l’intermédiaire de Declan Rice, non convertie (13e). Dans le reste de cette première mi-temps, il y a eu très peu de choses à se mettre sous la dent. Les deux équipes rentraient logiquement aux vestiaires avec ce score nul et vierge. A noter l’interruption du match pendant quelques minutes (35e), lorsque Cristiano Biraghi saignait de la tête après avoir reçu un projectile.

Au retour des vestiaires, les choses allaient finalement bouger pour le plus grand plaisir du public venu nombreux au stade pour cette finale. À l’heure de jeu, West Ham obtenait un pénalty, après une main de Cristiano Biraghi, transformé par Mohamed Said Benrahma qui battait Pietro Terracciano (1-0, 62e). Mais, dans la foulée, la Viola parvenait à égaliser. Après une très belle remise de la tête de Nicolas Gonzalez, Giacomo Bonaventura envoyait une reprise de volée dans le petit filet d’Alphonse Areola (1-1, 67e).

Le match s’emballait enfin et les deux équipes continuaient de pousser pour prendre l’avantage sans succès. On se dirigeait alors tout droit vers les prolongations, mais Jarrod Bowen surgissait pour offrir le titre à West Ham en toute fin de match. Après une passe exceptionnelle de Lucas Paqueta en profondeur, le buteur battait le portier adverse pour faire chavirer les supporters du club anglais (1-2, 90e). Les Anglais succèdent donc à l’AS Roma et remportent par la même occasion leur premier titre depuis 60 ans. De quoi se lâcher lors des célébrations.

