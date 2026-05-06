Ligue 1: le PSG drague Cristiano Ronaldo Jr

Suivi par de nombreux cadors européens, Cristiano Ronaldo Jr attise les convoitises. Le PSG s’est ajouté à une longue liste de prétendants pour le jeune talent, bien décidé à poursuivre sa progression au plus haut niveau.

Le marché des jeunes talents s’agite déjà en coulisses, et un nom attire toutes les convoitises : celui de Cristiano Ronaldo Jr. Selon The Sun, le Paris Saint-Germain s’est positionné sur le fils de Cristiano Ronaldo, actuellement en formation du côté d’Al-Nassr FC. Âgé de 15 ans, l’attaquant portugais possède déjà un parcours atypique. Passé par les centres de formation de la Juventus FC et de Manchester United, il a suivi son père en Arabie saoudite. Mais l’hypothèse de le voir évoluer aux côtés de la star portugaise chez les professionnels pourrait ne jamais se concrétiser.

Courtisé par de nombreuses écuries européennes, le jeune international U16 portugais ne manque pas d’options. Outre le PSG, plusieurs clubs prestigieux suivent attentivement sa progression : le Real Madrid — où il s’est récemment entraîné avec les équipes de jeunes —, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig ou encore l’Inter Milan et l’Atalanta Bergame. Des clubs anglais comme Tottenham Hotspur restent également à l’affût.

Face à cet intérêt généralisé, le jeune joueur envisagerait un retour en Europe pour poursuivre sa formation au plus haut niveau. Un choix loin d’être anodin, dans un environnement où les comparaisons avec son père sont inévitables et où la pression médiatique s’annonce constante. Encore mineur, Cristiano Ronaldo Jr devra toutefois patienter avant de trancher définitivement. Mais une chose est sûre : son avenir s’écrit déjà au cœur des plus grandes places fortes du football européen.





