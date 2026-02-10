West Ham – Manchester United (Premier League J26) : chaînes TV pour suivre le match

Mardi soir, pour la 26e journée de Premier League, West Ham reçoit Manchester United au London Stadium. Le coup d’envoi est fixé à 20h15 GMT, avec une affiche suivie par de nombreux supporters des deux camps.

En France et dans les pays francophones d’Afrique, la rencontre sera retransmise sur la chaîne CANAL+ FOOT. Les abonnés peuvent aussi opter pour le streaming via la plateforme myCANAL, qui permet de regarder la rencontre sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Pour les téléspectateurs basés au Royaume‑Uni, TNT Sports 1 et TNT Sports Ultimate détiennent la diffusion, tandis que Sky Sports proposera également la rencontre. Les abonnés TNT Sports peuvent par ailleurs accéder au direct via Discovery+.

Autres possibilités selon votre localisation