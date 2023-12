Wesley Sneijder: «C’était un peu injuste que ce soit Messi qui ait gagné le Ballon d’Or 2010″

Dans des propos rapportés par Footmercato, la légende néerlandaise Wesley Schneider est revenue sur le Ballon d’Or 2010, remporté par Lionel Messi. L’ancien joueur de l’Inter Milan estime qu’il le méritait plus.

Le Ballon d’Or 2010, remporté par Lionel Messi, continue de diviser les opinions. Malgré la brillante saison de l’Argentin cette année-là, des débats persistent sur la légitimité de sa victoire, notamment en comparaison avec les performances exceptionnelles d’Andrés Iniesta, Xavi Hernandez et Wesley Sneijder. Ce dernier, finaliste de la Coupe du Monde et architecte du triplé de l’Inter Milan, a d’ailleurs exprimé ouvertement son désaccord. Dans des propos rapportés par Footmercato, il affiche toutefois sa préférence pour les titres collectifs.

«C’était un peu injuste que ce ne soit pas moi qui ai gagné le Ballon d’Or 2010, mais que Messi l’ait finalement eu. Même si je ne suis pas un homme qui pleure pour ce genre de choses, le Ballon d’Or est une récompense individuelle. Mais bon, ma préférence est de gagner des trophées collectifs. Si je devais choisir entre la Ligue des Champions et le Ballon d’Or, je choisirais la Ligue des Champions que j’ai gagnée. Je suis très content de ce titre.», explique-t-il.

Qui est Wesley Sneijder?

Wesley Sneijder est un ancien footballeur professionnel néerlandais, né le 9 juin 1984 à Utrecht. Il a joué comme milieu de terrain offensif et a connu une carrière réussie tant en club qu’en équipe nationale. Les faits saillants de sa carrière comprennent des périodes avec des clubs prestigieux tels que l’Ajax, le Real Madrid et l’Inter Milan. Avec l’Inter Milan, il a remporté la Serie A, la Coppa Italia et la Ligue des champions de l’UEFA lors de la saison 2009-2010. Il a été finaliste du Ballon d’Or en 2010.

Sneijder a également représenté les Pays-Bas en équipe nationale, atteignant la finale de la Coupe du monde de la FIFA en 2010. Il a aussi joué dans des clubs moins huppés tels que Galatasaray avant de prendre sa retraite en 2019. Reconnu pour ses compétences techniques, sa polyvalence et son leadership, Sneijder a laissé une marque indélébile dans le football néerlandais et international. Après sa retraite, il s’est impliqué dans diverses activités, y compris des projets commerciaux et philanthropiques.