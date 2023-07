Werder Brême: déjà un coup dur pour Naby Keita

-Publicité-

Naby Keita renoue déjà avec les blessures. Arrivé cet été en Allemagne, à la fin de son contrat avec Liverpool, l’international guinéen s’est blessé avec son nouveau club de Werder Brême lors d’une séance d’entrainement.

Visiblement, entre Naby Keita et les blessures, c’est une lune de miel sans fin. Arrivé cet été à Werder Brême après la fin de son contrat à Liverpool, l’international guinéen doit déjà faire avec ses vieux démons. Aligné ce weekend lors d’une séance d’entrainement collectif, le milieu offensif s’est blessé tout seul. Le joueur du Syli a en effet ressenti une gêne pendant l’échauffement, juste avant le coup d’envoi du deuxième match de préparation des Vert et Blanc, remporté 3-1 contre le VfB Oldenburg.

Out pour plusieurs semaines

Contraint de quitter le pré, le capitaine de la sélection guinéenne (28 ans, 54 capes, 12 buts) a passé dans la foulée des examens médicaux. Lesquels ont révélé que la nouvelle recrue du Werder, qui a signé pour trois ans avec l’écurie allemande, souffre d’une blessure aux adducteurs et manquera plusieurs semaines de compétition, dont probablement la reprise de la Bundesliga le 18 août face au Bayern Munich.

« La nouvelle recrue Naby Keita s’est blessée aux adducteurs lors de l’échauffement avant le match amical contre le VfB Oldenburg et sera absente pendant plusieurs semaines », a annoncé le Werder dans un communiqué. « C’est extrêmement amer pour Naby et pour nous en tant qu’équipe », a réagi l’entraîneur Ole Werner dans des propos relayés sur le site officiel du club. « Nous allons maintenant tout faire pour que Naby se remette en forme le plus rapidement possible », a assuré le technicien de 35 ans qui ne compte toutefois pas se séparer de sa star pendant le stage de pré-saison.

« Nous devons cependant partir du principe que Naby ne sera pas à notre disposition lors des premières journées. Malgré sa blessure, Naby sera du voyage dans le Zillertal. Nous y avons des conditions optimales pour sa rééducation, et il pourra en outre continuer à s’intégrer à l’équipe », a expliqué le coach allemand.

