WeLovEya: Pari gagné pour Moov Africa Bénin, partenaire du plus grand show de l’année 2022

En partenariat avec le centre communautaire Eya, Moov Africa Bénin a organisé le festival WeLovEya les 10 et 11 décembre 2022. Il s’est agi d’un spectacle hors du commun qui a connu la présence du Président de la République, Patrice Talon et son épouse Claudine.

Le festival WeLovEya restera à jamais gravé dans la mémoire des béninois. Pour la première fois depuis l’histoire d’organisation de concert ou de spectacle au Bénin, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon n’a pas voulu se faire compter l’évènement.

Accompagné de son épouse Claudine Talon, le numéro un des béninois a fait une apparition surprise à la place de l’Amazone lors de la première journée du festival WeLovEya.

Pari gagné pour Moov Africa Bénin

Cette réussite du Festival WeLovEya a été sans aucun doute possible grâce à Moov Africa Bénin, qui est partenaire et sponsor officiel de ce plus grand show jamais organisé au Bénin.

En plus d’avoir mis sa politique de communication au profit du projet, la vente des tickets a été gérée par Moov Africa en ligne, à travers ses agences puis sur le site du spectacle avec près de 40 milles festivaliers. Un pari gagné pour Moov Africa Bénin qui s’illustre depuis quelques années dans l’accompagnement des projets culturels au Bénin.

Plusieurs artistes nationaux et internationaux dont Faty, Sima, DJ Moreno, DJ Orlando, Niska, DJ Harold W, Sey Jacques, Pamchito, Mula, Oualass, Vano Baby, Zinoleesky, Naa, Naira Marley, Nikanor et Kardinarl Ricky ont tenu en haleine le public toute la soirée du samedi 10 décembre 2022 sous le couvert des banderoles aux couleurs de Moov Africa Bénin.

La deuxième journée, le dimanche 11 décembre 2022 a été dédiée à Wizkid, X Time, Bax Coté, Manzor, Togbè Yéto, Sessimè, DJ Nissa, Tiakola, Ya Levis, Bella Shmurda, Bobo Wè, Blaaz Rema.

Pour l’occasion, Wizkid a ravi la vedette à tous les autres artistes du spectacle rendant ainsi encore plus visible, le festival WeLovEya à cause d’une situation créée en Côte d’Ivoire par sa présence au Bénin.