We Love Eya 2023: le chanteur nigerian Asake échange avec Patrice Talon (vidéo)

- Publicité-

Lors du festival We Love Eya à Cotonou, le célèbre chanteur nigérian Asake a brillé sur scène et sa prestation a marqué les esprits. Ce dernier a également saisi l’opportunité pour échanger avec le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, qui a honoré l’événement de sa présence.

La performance d’Asake lors de l’édition 2023 de We Love Eya a suscité l’unanimité parmi le public et a été très appréciée. Dans un élan de gratitude envers le public béninois, le chanteur a partagé des images de sa prestation sur Instagram, affirmant que le Bénin est désormais sa deuxième maison.

Selon les informations rapportées par Onvoitout, Asake qui était accompagné de deux grandes figures du showbiz africain le producteur Sarz et le réalisateur Dammy Twitch a également rendu visite au président béninois Patrice Talon. Bien que les échanges entre Asake et le Président Talon n’aient pas été divulgués, la présence de ces personnalités de renom souligne l’importance de l’événement.

Le festival We Love Eya continue ainsi de consolider sa réputation en tant que rendez-vous incontournable de la scène musicale africaine, alliant prestations artistiques de haut niveau et rencontres inattendues au plus haut niveau politique.

- Publicité-

We Love Eya est un festival d’envergure qui réunit les stars de la musique à Cotonou, et est organisé par le centre culturel Eya, fondé par Lionel Talon, fils du Président Patrice Talon.

- Publicité-

hommes.