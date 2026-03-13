Benin Web TV
LIVE

Warwick Davis nommé Officier de l’Ordre de l’Empire britannique par le prince William

Mercredi 11 mars, le prince William a reçu au château de Windsor plusieurs personnalités britanniques, parmi lesquelles l’acteur Warwick Davis, venu recevoir une décoration.

Le · MàJ le
Royautés
110vues
Warwick Davis nommé Officier de l’Ordre de l’Empire britannique par le prince William
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Mercredi 11 mars, le prince William a reçu au château de Windsor plusieurs personnalités britanniques, parmi lesquelles l’acteur Warwick Davis, venu recevoir une décoration.

Warwick Davis, présent à l’écran dès l’âge de 11 ans, a joué dans des franchises et films tels que Harry Potter, Star Wars, Le Monde de Narnia, Maléfique : Le Pouvoir du Mal, Blanche‑Neige, Willow et Ray. Atteint d’une forme rare de nanisme, il s’est imposé comme l’une des figures du cinéma britannique.

Lors de la cérémonie à Windsor, le prince de Galles a accueilli Warwick Davis et la footballeuse Alex Greenwood, échangeant avec chacun avant de leur remettre leur distinction. Alex Greenwood a été nommée Membre de l’Ordre de l’Empire britannique ; Warwick Davis, 56 ans, a reçu le grade d’Officier de l’Ordre de l’Empire britannique. Pour poser la décoration, William s’est abaissé afin d’être à la même hauteur que l’acteur (1,07 m), un geste que Davis a qualifié de touchant.

Publicité

Les enfants de Warwick Davis suivent une trajectoire similaire

Accompagné pour l’occasion par ses deux enfants, Annabel et Harrison, Warwick Davis a partagé ce moment familial. Les deux jeunes étaient visiblement fiers ; ils semblent s’orienter vers les mêmes métiers que leurs parents. Annabel a déjà figuré dans des séries comme The Dumping Ground et Hollyoaks, tandis qu’Harrison a participé à Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Les enfants sont ceux de Warwick Davis et de Samantha Burroughs, décédée en 2024 des suites d’une septicémie.

Articles liés

Kate Middleton marche dans les pas de Lady Diana pour l’éducation de ses enfantsKate Middleton marche dans les pas de Lady Diana pour l’éducation de ses enfantsLe prince Abdul Mateen de Brunei tient sa fille Zahra dans ses brasLe prince Abdul Mateen de Brunei tient sa fille Zahra dans ses brasAppel désespéré pour libérer le prince HamzaAppel désespéré pour libérer le prince HamzaPrince William parle de Kate pendant un atelier de pâtisseriePrince William parle de Kate pendant un atelier de pâtisserie
Merci pour votre lecture — publicité