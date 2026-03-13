Warwick Davis nommé Officier de l’Ordre de l’Empire britannique par le prince William

Mercredi 11 mars, le prince William a reçu au château de Windsor plusieurs personnalités britanniques, parmi lesquelles l’acteur Warwick Davis, venu recevoir une décoration.

Warwick Davis, présent à l’écran dès l’âge de 11 ans, a joué dans des franchises et films tels que Harry Potter, Star Wars, Le Monde de Narnia, Maléfique : Le Pouvoir du Mal, Blanche‑Neige, Willow et Ray. Atteint d’une forme rare de nanisme, il s’est imposé comme l’une des figures du cinéma britannique.

Lors de la cérémonie à Windsor, le prince de Galles a accueilli Warwick Davis et la footballeuse Alex Greenwood, échangeant avec chacun avant de leur remettre leur distinction. Alex Greenwood a été nommée Membre de l’Ordre de l’Empire britannique ; Warwick Davis, 56 ans, a reçu le grade d’Officier de l’Ordre de l’Empire britannique. Pour poser la décoration, William s’est abaissé afin d’être à la même hauteur que l’acteur (1,07 m), un geste que Davis a qualifié de touchant.

Publicité

Les enfants de Warwick Davis suivent une trajectoire similaire