Walker: « J’ai dit à Vinicius de ne pas recommencer… »

En conférence de presse d’avant-match ce mardi, le défenseur de Manchester City Kyle walker est revenu sur son duel avec Vinicius Jr, lors de la manche aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Ce mercredi soir (20h, GMT+1), Manchester City reçoit le Real Madrid, dans le compte du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions entre les deux équipes. Après le match nul obtenu sur la pelouse des Merengue, les Mancuniens devront s’imposer devant leur public pour disputer la finale de la Coupe aux grandes oreilles. A la veille de cette rencontre, le défenseur Cityzen Kyle Walker s’est présenté face à la presse. Et évidemment, l’international Anglais a été interrogé sur son duel contre Vinicius Jr lors du match aller la semaine dernière.

Walker a notamment évoqué le jeu “provocateur” du prodige brésilien. « C’est un très bon joueur, il fait ce qu’il a à faire pour mener son équipe à la victoire. Je n’entre pas dans ça, s’ils essayent de me provoquer, ça ne me dérange pas. Je suis passé par des situations plus difficiles que ça pour que quelqu’un me fasse sauter les fusibles. Je l’ai déjà vu se jeter sur un adversaire mais ça fait partie du jeu pour obtenir un avantage. Mais le plus dangereux, c’est son football. C’est un grand joueur« , a-t-il lâché, relayé par Real France

Quand il a été demandé à Walker comment il faut défendre sur Vinicius, il a répondu: « C’est comme n’importe quel match. Tu dois montrer du respect dès le départ, comme avec Mbappé lors du Mondial. Montrer du respect parce qu’ils le méritent. Je représente Manchester City et l’ambition de ce club est énorme. Je ne serais pas ici si je ne suis pas prêt à jouer contre les meilleurs. J’ai besoin de m’assurer que je peux le faire.«

Le latéral droit a par la suite été interrogé sur son geste envers l’ailier du Real Madrid, après le match aller. Pour rappel, Walker s’était rapproché de Vini, à la fin de la rencontre, pour le saluer chaleureusement. « C’était une accolade parce qu’il a tenté de me faire un sombrero et je lui ai dit de ne pas recommencer sinon je terminerais en mème(sur les réseaux sociaux). Les boxeurs se battent puis ils se serrent la main. Il est capable de faire la différence dans un énorme club, il mérite du respect. Je lui montrerai mon respect demain mais d’abord je défendrai comme un chien« , a ajouté le défenseur anglais. La nouvelle confrontation entre les deux hommes s’annonce encore une fois spectaculaire.

