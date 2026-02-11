Wahbi Khazri rejoint le staff de la sélection tunisienne de football

La fédération tunisienne a officialisé la nomination de Sabri Lamouchi au poste de sélectionneur national et l’entraîneur s’est entouré d’un visage bien connu du football local : Wahbi Khazri rejoint le staff en tant qu’analyste des performances. Ce renfort devrait permettre d’affiner les évaluations techniques et physiques des joueurs en vue des échéances à venir, et constitue un atout pour préparer la route vers la Coupe du Monde 2026.

Ancien international et tout juste retraité, Khazri découvre un rôle d’encadrement majeur à seulement 34 ans. Après l’élimination en huitièmes de finale lors de la CAN 2025, la fédération a opté pour une reconstruction sous la houlette de Lamouchi, et l’intégration de l’ex-attaquant vise notamment à nourrir les choix d’effectif qui seront opérés dès le prochain rassemblement de mars. Le sélectionneur présentera par ailleurs son équipe technique lors d’une conférence prévue ce mercredi 11 février.

Formé aux exigences du haut niveau en Europe, et avec une large expérience du football français, Khazri apportera son regard sur les qualités à privilégier chez les futurs internationaux. Ancien avant-centre technique, il devra notamment aider à donner plus de mordant au secteur offensif, une lacune pointée du doigt durant la CAN, notamment face au Nigeria et au Mali, où l’équipe a parfois manqué d’intensité.

Un recrutement axé sur l’Europe et les binationaux

La connaissance du marché hexagonal dont dispose Khazri peut être utile pour détecter des talents binationaux ou des éléments formés en clubs européens susceptibles de renforcer la sélection. Plusieurs sélections africaines ont tiré profit, ces dernières années, de joueurs formés à l’étranger pour gagner en compétitivité lors des grandes compétitions ; la Tunisie vise clairement cette voie pour diversifier ses options.