Wagner prêt à offrir 15 millions de dollars pour avoir la tête du ministre de la Défense italien

Le groupe mercenaire russe Wagner se dit prêt à offrir une prime de 15 millions de dollars à qui aura la tête du ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, qui a accusé le groupe d’être à l’origine des vagues migratoires vers l’Italie.

La tête du ministre de la Défense italien mise à prix par le groupe Wagner. Lundi 13 mars, Guido Crosetto, a accusé le groupe paramilitaire, de favoriser les migrations illégales vers l’Europe, en représailles au soutien à l’Ukraine.

«L’augmentation exponentielle du phénomène migratoire en provenance des côtes africaines fait aussi partie, dans une mesure non négligeable, d’une stratégie claire de guerre hybride que le groupe Wagner (…) met en œuvre en utilisant son poids significatif dans plusieurs pays africains», a affirmé le ministre dans un communiqué.

Ce dernier a annoncé que son pays était en première ligne face à cette «immigration incontrôlée et continue». Plus de 20.000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l’année, contre environ 6.000 sur la même période en 2022 et en 2021, selon le ministère de l’Intérieur. La plupart arrivent en provenance des côtes nord-africaines à bord d’embarcations surchargées au péril de leur vie.

La tête de Guido Crosetto mise à prix

Après ces accusations, l’organisation mercenaire aurait mis à prix pour 15 millions de dollars, la tête de Guido Crosetto. Les services de renseignement italiens ont affirmé avoir reçu des informations à ce sujet il y a au moins dix jours, mais ils sont restés silencieux jusqu’à présent. L’ordre d’assassiner le ministre pourrait être exécuté par des cellules du groupe Wagner basées en Serbie ou en Estonie, selon le quotidien italien.

En janvier, Dmitri Medvedev, l’ancien président de la Russie aujourd’hui vice-président du conseil de sécurité du Kremlin, a qualifié M. Crosetto de « rare imbécile » après que le ministre de la défense eut parlé de l’importance de donner à l’Ukraine les armes dont elle a besoin pour résister à l’agression russe. Depuis l’invasion, l’Italie a fait l’objet de nombreux insultes de la part de la Russie, notamment de la part de Sergueï Razov, l’ambassadeur russe à Rome, et de Sergueï Lavrov, le ministre des affaires étrangères.