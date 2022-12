Wagner: « le Burkina Faso a conclu un accord pour aller de pair avec le Mali », Nana Akufo-Addo

Selon Nana Akufo-Addo, le groupe russe Wagner est déjà au Burkina Faso. C’est ce qui ressort de la déclaration faite par le Président ghanéen lors d’une rencontre, mercredi 14 décembre, avec le Secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken.

Malgré les bons conseils de Washington contre Wagner, les autorités de la transition au Burkina faso semblent déjà être résolument embarqués par l’influence du groupe paramilitaire russe. Mercredi 14 décembre lors de son échange avec Antony Blinken, en marge du sommet USA-Afrique, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a déclaré que des mercenaires russes sont déjà à la frontière nord du Ghana.

« Aujourd’hui, des mercenaires russes sont à notre frontière nord. Le Burkina Faso a maintenant conclu un accord pour aller de pair avec le Mali en employant les forces Wagner là-bas. » a fait savoir le président du Ghana, Nana Akufo Addo, dont la déclaration a été publiée par le département d’État des États-Unis sur son site. Et au Président de continuer, » je crois qu’une mine dans le sud du Burkina leur a été attribuée en guise de paiement pour leurs services. Le premier ministre du Burkina Faso était à Moscou ces dix derniers jours. Et le fait qu’ils opèrent à notre frontière nord est particulièrement pénible pour nous, au Ghana. »

« Les Burkinabè défendront eux-mêmes la sécurité de leur nation«

En octobre dernier, la sous-secrétaire d’État américaine aux Affaires politiques, en tournée en Afrique de l’Ouest, avait déclaré que les autorités du Burkina Faso lui ont fait savoir qu’elles n’ont nullement l’intension de faire venir le groupe russe Wagner sur leur territoire. « Le président burkinabè par intérim, Ibrahim Traoré, a été sans ambiguïté. Les Burkinabè défendront eux-mêmes la sécurité de leur nation. Ils n’ont pas l’intention de faire appel au groupe Wagner, a fait savoir Victoria Nuland, après avoir échangé avec les autorités de transition.

Après le second coup d’État en septembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré qui a chassé son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a ouvertement fait part de son intention de se rapprocher de « nouveaux partenaires », citant directement la Russie. Le 7 décembre dernier, le Premier ministre du Burkina Faso, Appolinaire Kyélem de Tembela, a quitté Ouagadougou pour la Russie. Un déplacement très discret qui a été fait, via Bamako. Un avion cargo tactique militaire de l’armée de l’air malienne était venu à Ouagadougou pour chercher Kyélem Apollinaire de Tambèla et une délégation burkinabè de onze personnes à Bamako, dont des militaires et quelques ministres.