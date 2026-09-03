VTC en Afrique : Yango Ride enregistre une baisse de 38 % des incidents de conduite dangereuse

Yango Ride, la branche de transport avec chauffeur (VTC) développée par Yango Group, a rendu public le 3 septembre 2026 son Rapport sur la Sécurité 2024–2025 consacré à l’ensemble de ses activités sur le continent africain. Le document synthétise les performances opérationnelles et évalue l’impact des dispositifs de contrôle déployés pour encadrer les courses urbaines.

Les statistiques compilées mettent en évidence une diminution sensible des comportements à risque au volant dans les zones desservies. Sur la période 2024–2025, les incidents de conduite dangereuse répertoriés en Afrique ont reculé de 38 %, passant de 13,05 à 8,08 incidents par million de trajets, marquant un tournant statistique notable pour la plateforme.

Cette dynamique positive concerne directement plusieurs marchés stratégiques d’Afrique subsaharienne. Des diminutions notables de la conduite dangereuse ont été constatées en Zambie avec une baisse de 49 %, en Côte d’Ivoire avec un repli de 35 %, en Angola avec une régression de 34 % et au Sénégal avec une baisse mesurée à 33 %.

Cette amélioration repose sur des protocoles de sécurité stricts appliqués avant et pendant les courses afin d’encadrer l’activité des partenaires. La plateforme met notamment en œuvre la vérification préalable des permis de conduire, l’obligation de soumettre des selfies d’authentification récurrents pour confirmer l’identité des chauffeurs ainsi que le masquage automatique des numéros de téléphone pour protéger les coordonnées personnelles.

Une assistance d’urgence opérationnelle en continu

Au-delà des mécanismes de surveillance algorithmique et technique, le service a consolidé un dispositif d’assistance d’urgence qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 pour intervenir en temps réel. Selon le bilan officiel, un premier contact est opéré par des spécialistes d’intervention en moins de cinq minutes dans 90 % des situations critiques recensées durant les trajets.