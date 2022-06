«Vous souhaitez savoir qui est cet homme… », Emmanuelle Keita répond aux polémiques sur ses fiançailles

Suite aux polémiques sur ses fiançailles, l’influenceuse Emmanuelle Keita a répondu à ses détracteurs qui l’accusent d’avoir inventé un mariage après sa rupture avec Peter 007.

Emmanuelle Keita a brisé le silence sur ses fiançailles qui suscitent de vives réactions sur les réseaux sociaux. Dans une publication, l’ex-actrice et mannequin ivoiro-mauritanienne qui fait sensation sur la toile s’en est prise à ceux qui fouinent leur nez dans ses affaires.

Son coup de gueule s’adresse surtout à ses confrères et consœurs de la diaspora à qui elle explique qu’elle ne compte pas se justifier sur ses fiançailles. « Triste diaspora aigrie qui devrait avoir pour but la réussite en terre étrangère mais qui préfère user de son énergie pour la destruction de ma modeste personne », a dénoncé Emmanuel Kéïta. Pour elle, se justifier donnera à ses détracteurs trop d’informations sur sa vie et par ricochet sur celle de celui qui partage sa vie actuellement.

Ainsi, elle refuse de donner l’identité de l’homme qui remplace peter 007 dans sa vie. « Car le vrai point, c’est cela …vous souhaitez savoir qui est cet homme derrière moi …prêcher du faux et obtenir du vrai . je ne plierai pas ! Tout a une fin … dommage que la justice française soit si lente …tellement lente que ça donne l’impression qu’on agit pas face à toutes ces bêtises ambulantes », a-t-elle clarifié.

07 mois après sa rupture, le dimanche 05 juin 2022, Emmanuel Kéïta a annoncé sur son profil Snapcha qu’elle est de nouveau fiancée. Depuis lors, les internautes réclament l’identité de celui qui a volé le cœur de l’ex-fiancée de Peter 007.