 «Vous me tuez chaque jour et maintenant vous… », Sadio Mané s’en prend à un journaliste

-Publicité-

Visiblement excédé par le traitement qui est fait de son cas par la presse allemande, Sadio Mané a craqué devant un journaliste qui voulait l’interroger alors qu’il sortait du centre d’entrainement du Bayern Munich.

Sadio Mané est visiblement très attentif aux propos tenus à son encontre dans les médias allemands. L’attaquant sénégalais a réagi de manière inattendue alors qu’un journaliste a tenté de l’interroger à sa sortie du centre d’entraînement du Bayern Munich.

«Vous me tuez chaque jour et maintenant vous voulez que je vous parle ?», a lancé le double Ballon d’Or africain au journaliste qui essayait de lui tendre un micro, comme on peut le voir dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Cette réaction est inhabituelle pour le joueur, car il est généralement considéré comme l’une des stars mondiales du football les plus modestes et humbles, ayant toujours fait preuve de stoïcité depuis son arrivée en Bavière.

- Publicité-

Il est évident qu’il est affecté par les commentaires véhiculés par les médias à son sujet, malgré sa réputation de joueur discret. La première saison de Sadio Mané avec le club bavarois a été l’une des plus difficiles de sa carrière, marquée par une blessure au genou qui l’a privée de la Coupe du monde et une célèbre altercation avec Leroy Sané.

Les médias allemands n’ont pas mâché leurs mots en critiquant le champion d’Afrique. Et il semble clair que ces critiques ont laissé des traces. Le message est passé.

Sadio Mané 🇸🇳 aux journalistes : « Vous me tuez tous les jours et maintenant vous voulez que je vous parle les gars ? »



🎥 @_kochmaximilian



pic.twitter.com/VlFmLrkOyD — BeFootball (@_BeFootball) July 23, 2023

Articles similaires