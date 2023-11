« Vous avez violé deux filles », réaction du chanteur Akon aux accusations de viol sur mineures

- Publicité-

Accusé de viol aux États-Unis, le chanteur Akon a répondu de manière véhémente aux accusations d’agression sexuelle énoncées par Suge Knight, le cofondateur de la maison de production Death Row Records.

Akon est accusé de viol sur une mineure de 13 ans par Suge Knight, le cofondateur de la maison de production, Death Row Records avec qui il a des différends depuis 2020.

Au milieu des conflits, Suge Knight qui a été placé en détention a, dans un ‘’Collect Call’’, porté des accusations graves d’agression sexuelle contre Akon et son ami du nom de Detail. ‘’Vous avez violé deux filles, l’une de 12 ans et l’autre de 13 ans’’, a-t-il déclaré.

« Vous pouvez laisser votre petite sœur et son ami ici. On peut leur commander quelque chose à manger. Vous êtes restés avec elle et vous avez agressé sexuellement la petite fille de 13 ans. Detail a fait pareil pour la petite fille de 12 ans », a-t-il ajouté.

Akon a répondu à de graves accusations lancées contre lui par Suge Knight en les qualifiant de purs « mensonges ». Il affirme que le monde est capable de reconnaître un mensonge lorsqu’il l’entend. Il exprime sa tristesse et son embarras face au départ de cet homme. Mieux il a annoncé qu’il prierait Allah pour que le cofondateur de Death Row Records puisse trouver le bonheur.