Voulez-vous bien jouir de votre smartphone ? Evitez alors ces 05 erreurs courantes

Recharger son smartphone, c’est un geste que l’on reproduit une à plusieurs fois par jour. S’il semble anodin, il demeure extrêmement important pour la durée de vie de votre batterie, et donc de votre appareil. Voici cinq erreurs à ne surtout pas faire lorsque vous le rechargez pour prolonger la durée de vie de votre batterie.

Il y a des choses que vous ne devriez pas faire avec votre smartphone. Les batteries sont très sensibles et, après deux ans, la durée de vie d’une batterie en lithium-ion peut être encore réduite si vous n’arrêtez pas certains mauvais comportements. Découvrez cinq de ces comportements à éviter.

1. Utilisez le téléphone pendant le chargement

L’une des erreurs courantes que vous faites est d’utiliser votre appareil pendant qu’il se charge. Cela consomme non seulement de l’énergie mais entraîne aussi une surchauffe de la batterie et endommage ses composants. Résultat : elle se détériore plus facilement. Évitez aussi de laisser des applications actives en arrière-plan. Elles mettent à rude épreuve les cellules de la batterie. Alors, si vous êtes en train de charger votre téléphone, laissez le tranquille pendant toute la durée du chargement !

2. Chargez le téléphone avec un chargeur non conforme

Chaque téléphone est livré avec son chargeur original. Ce dernier vous donne des indications comme l’ampérage. Cependant rien ne vous empêche d’utiliser un autre chargeur, seulement que ce dernier doit avoir le même ampérage que le chargeur fourni avec le téléphone au moment de l’achat. Avec les chargeurs génériques, l’énergie transmise à la batterie est souvent plus importante ou plus faible, ce qui entraîne des surchauffes, une autonomie plus courte et des recharges longues.

3. Chargez la batterie du téléphone lorsqu’il est trop chaud ou trop froid

Votre téléphone est resté trop longtemps au soleil ? ou à l’extérieur à une température très basse ? Évitez de le remettre rapidement à la charge. Les températures extrêmes dégradent le matériel et les cellules de la batterie. Patientez alors quelques minutes et mettez-le dans un endroit à une température plus confortable, entre 15°C et 22°C.

4. Rechargez le téléphone à partir d’un PC ou un ordinateur

Qui n’a jamais utilisé les ports USB des ordinateurs portables pour recharger le téléphone ? Oui, c’est pratique. Mais le processus peut prendre plus de temps qu’une charge ordinaire via une prise murale. Pourquoi ? Car le PC ne supporte qu’une charge à 0,5 A (sauf les ports USB 3.0 qui peuvent atteindre 0,9A) contrairement à un branchement normal qui garantit 1 A.

5. Attendez que le téléphone atteigne le 1% ou le 100%

Autre erreur courante des utilisateurs de smartphone : laisser le téléphone se décharger complètement jusqu’à atteindre le 1% ou de le charger totalement jusqu’au fameux 100%. Cela diminue considérablement la durée de vie de la batterie et entraîne des problèmes de surchauffe qui endommagent les cellules.