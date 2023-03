Votre smartphone se décharge rapidement ? voici 05 choses à surveiller de près

La batterie de votre smartphone se décharge trop vite. Et vous vous posez la question de savoir les raisons de ce fait. Eh oui, nous vous proposons ici quelques-unes de ces raisons.

Si votre téléphone portable se décharge rapidement, la réponse réside dans les paramètres de votre appareil, que vous pouvez d’ailleurs consulter à tout moment pour vérifier quels sont les éléments qui consomment le plus d’énergie. Pour alors faire ce diagnostic, il vous suffit simplement d’aller dans paramètres, puis dans la section “Batterie”, vous y trouverez un graphique montrant la consommation de votre appareil, avec les applications les plus gourmandes en tête de liste.

Parmi ces dernières, voici 05 que vous pourrez voir :

Une luminosité excessive

En premier lieu, une luminosité excessive de votre écran se présente comme une première cause. En effet, la taille de votre appareil et la résolution des effets visuels deviennent de plus en plus grandes, c’est pourquoi votre pourcentage de batterie baisse assez vite. En sus, si l’écran représente plus de 20% de votre consommation énergétique, c’est qu’il y a problème !

Une mise à jour

Si par erreur, une mise à jour tourne mal, cela risque fort bien d’impacter votre batterie. Certes, il faut attendre qu’une nouvelle version apparaît pour corriger ce problème, mais ce temps d’attente vous fera perdre quelques minutes ou heures d’autonomie de votre batterie.

Les applications énergivores

Ne sous-estimez pas l’utilisation de certaines applications énergivores ! Pour remédier à ce problème, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone où vous aurez accès à la liste des applications classées par ordre de consommation d’énergie. Vous pourrez ainsi faire le tri et supprimer celles que vous n’utilisez que très rarement, voire jamais !

Un petit secret, ces applications qui prétendent améliorer l’autonomie de votre batterie, sont celles la bouffent bien même. C’est pourquoi, il est conseillé de faire un tour dans la section « Commentaires » de Play Store ou App Store, avant d’installer n’importe quelle application.

Les applications promettant le nettoyage

Pareillement, les applications qui promettent le nettoyage intelligent et automatique des applications qui tournent en toile de fond, sont aussi bien oisives. Vous n’avez nul besoin de cette fonctionnalité !

Le mode Vibreur

Cette fonctionnalité paraît inoffensive au premier abord, mais, elle est loin de l’être… Il s’agit, en fait, du vibreur. Notre conseil est alors de le désactiver et de laisser uniquement la fonction “Extérieur” ou “silencieux”.

Par ailleurs, sachez que l’utilisation permanente du Wi-Fi, des réseaux mobiles ou du Bluetooth ne sont pas sans effets non plus. Le câble et la façon dont vous rechargez votre smartphone jouent également un rôle important sur la durée de vie de votre batterie.

Maintenant que vous connaissez les causes qui participent à une grande consommation énergétique, venez découvrir comment manipuler ces fonctionnalités pour une meilleure économie d’énergie.