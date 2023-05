« Vos divisions tuent toutes les œuvres de Dj Arafat », Camille Makosso crache ses vérités

- Publicité-

Face aux incessantes polémiques entourant la figure du regretté Dj Arafat depuis son décès, le général Makosso a exprimé son désir de réconciliation. À travers un geste empreint d’unité, le controversé pasteur a lancé un appel à tous pour préserver l’héritage artistique du défunt artiste.

Quatre ans après sa tragique disparition, Arafat DJ, l’icône légendaire de la musique ivoirienne, continue de vivre dans les souvenirs des Ivoiriens. Alors que la douleur de sa perte reste palpable pour ses fans et ses proches, les révélations et les buzz sur sa vie privée ainsi que sur sa carrière professionnelle écourtée ne cessent d’alimenter les conversations. Chaque jour apporte son lot de piques échangées entre les proches et les amis du défunt. La dernière en date fait référence à la polémique liée à la vraie paternité de la petite Rafna, la fille de Carmen Sama. Une situation qui a finalement fait réagir le controversé pasteur Camille Makosso.

Dans un post sur sa page Facebook, l’homme de Dieu a proposé des pistes de solution pour mieux préserver l’héritage de l’artiste disparu. « Sans vous en rendre compte vos divisions sont en train de tuer toutes les œuvres de dj Arafat. Les palabres de famille, les fausses rumeurs, la vente de ses sons secrets. Où est le grand festival dj Arafat ? Où est le musée dj Arafat ? Où est le CD best of de dj Arafat ? A force de division et de mangecratie et de manque de respect, tout le monde a retiré ses mains de tout et c’est dommage pour toutes ses œuvres« , a-t-il déploré.

- Publicité-

Le pasteur Makosso a ensuite soumis une proposition visant à rendre hommage à la mémoire du regretté Arafat DJ. Selon lui, Maël, le fils d’Arafat DJ, pourrait envisager d’organiser un concert commémoratif au prestigieux Palais de la Culture. Le pasteur estime que cet événement rassemblerait plus de 7 000 personnes en réponse à l’appel du fils, avec la collaboration de Molare et Safarel. Par ailleurs, il a souhaité que la mère d’Arafat, Tina, ainsi que les membres de la famille, soient également présents sur scène pour réchauffer le public.

Pour finir, celui qui se fait appeler le père de la marmaille a appelé à mettre de côté les préoccupations financières et à se concentrer sur la préservation de la mémoire et du talent d’Arafat DJ. Il a soulevé des questions sur l’identité du DJ d’Arafat et sur ses danseurs, invitant les gens à se prononcer sur ce projet.

Cette intervention du pasteur Makosso vise à sensibiliser et à mobiliser autour de la préservation de l’héritage artistique d’Arafat DJ, en mettant l’accent sur l’importance de l’unité et du respect mutuel. La question demeure maintenant de savoir si cette initiative pourra rallier un soutien plus large et susciter une réflexion collective sur la manière de préserver l’héritage d’Arafat DJ, tout en favorisant l’unité et le respect au sein de la communauté artistique et des fans.

Articles similaires