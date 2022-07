Vols sur des camions en transit au Togo: 04 présumés brigands arrêtés

La police togolaise a annoncé ce dimanche 24 juillet 2022, avoir interpellé 04 personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau de vols sur les camions en transit. Elles seront présentées au Parquet pour répondre de leurs actes.

Quatre individus, présumés membres d’un réseau de vols sur les camions en transit, sont dans les mailles de la police togolaise. Leur interpellation est le résultat d’une enquête diligentée suite au vol à main armée commis dans la nuit du 05 au 06 juillet 2022 par 08 individus sur des transporteurs en direction du nord du Togo, et dont les camions étaient tombés en panne sur la nationale N°1, à hauteur du village de Kolo, dans la préfecture de Zio.

Les malfaiteurs, après avoir tenu en respect et molesté leurs victimes, avaient réussi à emporter une somme de 320.000 F CFA, 01 ballot de pagnes et 05 téléphones portables.

La nuit suivante, les nommés D. Y. Dodji, T. Shérif et D. Jules ont été interpellés en flagrant délit de vol sur un camion en progression vers le nord, quasiment au même endroit. Interrogés sur ces faits et ceux de la veille, ils ont désigné le nommé D. Sényo comme étant le chef de leur gang et receleur des objets volés.

Ce dernier, un conducteur de taxi-moto, a été immédiatement interpellé, sa voiture personnelle saisie et ses domiciles perquisitionnés, avec pour résultat, la découverte d’une somme de 360.000 F CFA, des rouleaux de fils électriques, des rouleaux de fils galvanisés, des ballots de pneus de vélo, des pneus de voiture, des meubles de toutes sortes… Interrogé, il a avoué sa participation à ces actes de vol, ajoutant qu’il recelait des objets volés, et que, ceux retrouvés à son domicile étaient des restes en passe d’être revendus.

Il faut noter que cet individu était recherché par les services de police pour avoir commis, avec d’autres individus, les mêmes faits en 2020 et 2021. Par ailleurs, tous ces individus sont des repris de justice pour notamment des faits de vol, de viol sur mineure, de recel et de consommation de cannabis. Ils seront présentés au parquet pour répondre de leurs actes délictuels.