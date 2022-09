« Voleuse de mari, ton … « , cette réponse hilarante de Josey à ce commentaire désobligeant (photo)

La chanteuse ivoirienne Josey a répondu cash à une internaute qui l’a traitée de « voleuse de mari » ce lundi 19 septembre 2022 sur sa page Facebook alors qu’elle faisait la promotion d’un espace public du pays.

« Voleuse de mari », c’est le commentaire désobligeant auquel fait face la chanteuse Josey depuis que Serey Dié a confirmé être officiellement en couple avec elle. Depuis lors, Josey est accusée d’avoir volé le mari (Serey Dié) d’Aline, la femme avec qui le footballeur a eu cinq enfants y compris des jumelles.

Ce lundi matin, l’interprète du titre à succès « Diplôme » a répondu sans ambages à une internaute qui est visiblement revenue à la charge. « Voleuse de mari, ton tour vendra un jour », a écrit en commentaire l’internaute. Et à la compagne de Serey Dié de briser le silence: « OOOrrhhh, faut trouver nouveau, injure ça là est dépassée Tchaih. Vous donnez trop la paresse ».

Serey Dié fait de grands déballages et assume

Pour rappel, l’ancien footballeur ivoirien Serey Dié a fait des révélations sur sa vie conjugale dans l’émission life Week-end en juin 2022. A l’époque, en plus d’avoir annoncé être en couple avec la chanteuse Josey, l’ex capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire a confié qu’il s’est séparé de sa femme Aline.

Une révélation qui a suscité de vives polémiques. Sur la toile, Josey est traitée de voleuse de mari par des milliers de fans. Mais pour Josey, l’erreur est humaine et le pardon divin. « Je suis une artiste qui devrait faire l’actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain », a-t-elle réagi.

C’est pourquoi, elle avait même présenté ses sincères excuses et a demandé humblement pardon à celles et ceux que ses attitudes ont blessé et choqué. « Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens. Je continue d’apprendre de la vie, et je prie qu’Aline trouve un jour la force de me pardonner. J’espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m’aider à avancer. Avec l’aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance », avait-t-elle ajouté.

Plusieurs mois après ces séries de révélation et malgré le silence absolu d’Aline, la chanteuse Josey fait toujours objet de critique.