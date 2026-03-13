Vol à l’Université d’Abomey-Calavi: un faux militaire condamné à deux ans de prison ferme

La justice béninoise a tranché dans une affaire d’usurpation d’identité ayant conduit à un vol sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi.

La justice béninoise a tranché dans une affaire d’usurpation d’identité ayant conduit à un vol sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi.

Le mercredi 11 mars 2026, le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné un homme qui se faisait passer pour un militaire à une peine de 24 mois d’emprisonnement ferme selon Libre Express.

Selon les éléments du dossier examinés à l’audience, le prévenu avait utilisé un uniforme militaire afin d’abuser de la confiance de sa victime et de faciliter la commission du vol.

Cette manœuvre a été retenue par le tribunal comme une circonstance aggravante, l’usage frauduleux d’un symbole d’autorité ayant directement contribué à la réalisation de l’infraction.

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Les juges ont ainsi reconnu le mis en cause coupable de vol aggravé, estimant que l’usurpation de qualité portait non seulement atteinte aux biens d’autrui, mais également à l’image et à la crédibilité des forces de défense et de sécurité.