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Vol à l’Université d’Abomey-Calavi: un faux militaire condamné à deux ans de prison ferme

La justice béninoise a tranché dans une affaire d’usurpation d’identité ayant conduit à un vol sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Vol à l’Université d’Abomey-Calavi: un faux militaire condamné à deux ans de prison ferme
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La justice béninoise a tranché dans une affaire d’usurpation d’identité ayant conduit à un vol sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi.

Le mercredi 11 mars 2026, le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné un homme qui se faisait passer pour un militaire à une peine de 24 mois d’emprisonnement ferme selon Libre Express.
Selon les éléments du dossier examinés à l’audience, le prévenu avait utilisé un uniforme militaire afin d’abuser de la confiance de sa victime et de faciliter la commission du vol.

Cette manœuvre a été retenue par le tribunal comme une circonstance aggravante, l’usage frauduleux d’un symbole d’autorité ayant directement contribué à la réalisation de l’infraction.

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Les juges ont ainsi reconnu le mis en cause coupable de vol aggravé, estimant que l’usurpation de qualité portait non seulement atteinte aux biens d’autrui, mais également à l’image et à la crédibilité des forces de défense et de sécurité.

Par cette décision, la juridiction affirme sa volonté de sanctionner avec fermeté les actes criminels commis sous couvert de fausses fonctions, en particulier dans les espaces publics et universitaires. Cette condamnation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle visant à dissuader toute exploitation abusive des attributs de l’État à des fins délictuelles.

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