« Voici pourquoi je suis parti »: Casemiro revient sur son départ du Real Madrid

Le milieu de terrain de Manchester United, Casemiro, a révélé qu’il savait exactement ce qu’il faisait lorsqu’il avait quitté le Real Madrid pour les Red Devils à l’été 2022. Le Brésilien a confié que c’était le moment idéal pour changer de cap.

Le moment idéal pour quitter le Real Madrid. Voilà comment Casemiro justifie son départ de la Casa Blanca. Le milieu de terrain brésilien avait quitté les Merengues pour Manchester United lors du mercato estival de 2022, acheté par les Mancuniens pour 60 millions de livres sterling. Débarqué chez les Red Devils avec le statut de superstar, l’Auriverde avait signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2027.

Un déménagement en Angleterre qui a mis fin à une romance de 7 ans avec le géant madrilène, couronnée de plusieurs titres. Il a en effet remporté avec la Maison Blanche, la Ligue des champions à cinq reprises et fêté trois titres de la LALIGA et de la Coupe du monde des clubs.

Un beau palmarès laissé par le joueur de 31 ans qui a décidé d’écrire de nouvelles pages de sa carrière en Premier League, chez les Diables Rouges. Et sa première saison est déjà couronnée de succès puisque le joueur de la Seleção et son club retrouvent la Ligue des champions après plusieurs années de disette.

Dans une longue interview accordée au magazine brésilien »Placar », Casemiro a expliqué son choix de rejoindre les Mancuniens. « J’ai d’abord parlé avec ma famille, qui l’a immédiatement accepté », a-t-il déclaré. « C’était l’occasion de quitter un grand club (le Real Madrid) au sommet, à un âge qui me permet encore d’avoir cette soif de continuer à gagner », a-t-il ajouté.

« Si cela faisait deux ou trois ans, je n’aurais pas quitté le Real Madrid pour aller dans un autre grand, je n’aurais pas cette ambition de changer de ligue et de tirer parti d’un autre club géant. C’était le moment idéal », a précisé le Brésilien.

L’ancien joueur du FC Porto est également revenu sur son intégration chez les Diables Rouges. Et le milieu défensif a assuré que tout le monde a été bon avec lui. « Tout le monde au club a toujours été très affectueux. Je me suis senti aimé dès le premier jour, ce qui n’a pas été facile après dix ans au Real Madrid. C’est le résultat du travail sur le terrain, c’était un très bon mélange de supporters, d’employés, de joueurs, et ça a été très important pour mon adaptation », a-t-il confié.

Casemiro a fait 28 apparitions en Premier League la saison dernière, avec quatre buts et trois passes décisives à son actif. Il a également écopé de deux cartons rouges.

