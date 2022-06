voici l’appareil électroménager qui consomme le plus d’électricité

Beaucoup de personnes pensent que les ampoules domestiques sont les plus gourmandes en électricité à la maison. Or, elles ne sont responsables que de 10 à 15 % des factures. Certes, il est plus toujours important de rester vigilant et d’éteindre la lumière plus souvent lorsqu’elle n’est pas nécessaire. Voici donc ce qui bouffe plus d’électricité à la maison.

En effet, la plus grande partie du montant de la facture résulte de la forte consommation des appareils électroménagers, dont certains dépensent plus d’énergie que d’autres. En vérité, si vous souhaitez voir un changement significatif dans votre facture, portez une attention toute particulière aux appareils tels que les plasmas. Voilà, sans doute, l’objet de la maison qui consomme le plus de courant. Vous ne le saviez peut-être pas, mais un téléviseur plasma augmente la facture énergétique annuelle de 658 kWh !

C’est pourquoi, il est toujours conseiller de choisir un modèle LED, qui consomme moins de la moitié du total mentionné.

Cependant, si vous souhaitez réduire votre facture d’électricité, sans pour autant renoncer au plasma, il y a certaines habitudes à prendre d’urgence: ayez le réflexe d’éteindre votre téléviseur lorsque personne ne le regarde, mieux vaut même le débrancher de temps en temps et optez pour un interrupteur avec un bouton d’alimentation afin de l’éteindre facilement.