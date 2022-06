Voici la raison pour laquelle il faut éviter de réutiliser un plastique vide d’eau

La réutilisation des bouteilles en plastiques d’eau est une habitude pour bon nombre de personne. Or elle est nuisible pour la santé. Voici pourquoi il faut alors l’éviter.

La plupart du temps, lorsque nous finissons notre bouteille d’eau en plastique, nous la remplissons à nouveau. Or ce geste peut exposer notre santé à des dangers. Une chose est sûre: vous ne referez plus ce geste quand vous saurez ce qui se passe lorsque vous adoptez cette habitude.

Ce n’est plus une surprise : les bouteilles jetables contiennent en effet des microparticules de plastique (bien plus que dans l’eau du robinet) qui peuvent s’avérer toxiques pour l’organisme, selon différentes études. Selon un article de l’Association Toxicology-Chimie relayé par Futura Sciences, En analysant l’eau contenue dans ces plastiques, on peut notamment y retrouver de l’antimoine, un métal potentiellement cancérigène, comparable à l’arsenic

Le plastique le plus couramment utilisé pour fabriquer les bouteilles d’eau jetables est le polyéthylène téréphtalate (ou PET), reconnaissable par son numéro 1 imprimé à l’intérieur d’un triangle et affiché sur l’emballage. Renfermant des perturbateurs endocriniens pouvant modifier le bon fonctionnement de nos cellules, il est accusé de causer des irritations de la peau et des voies respiratoires, mais aussi des problèmes de menstruations et de fausses couches, de fertilité et même de provoquer des cancers.