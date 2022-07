Voici 06 raisons pour lesquelles les moustiques piquent certaines personnes que d’autres

Les moustiques deviennent de plus en plus en plus envahissant avec la période de pluie. Cependant, la remarque qui est régulièrement faite est que ces derniers piquent plus certaines personnes au détriment d’autres. Découvrez dans cet article les raisons qui soutendent cela.

Certaines peaux repoussent les moustiques à cause des répulsifs cutanés utilisés par ces dernières. D’autres par contre, les attirent. Voici les raisons pour lesquelles les moustiques piquent certaines personnes que d’autres.

Le dioxyde de carbone

La lutte contre les moustiques peut être une véritable obsession pour ceux qui se font piquer la nuit. Saviez-vous que c’est la femelle qui est à l’origine de ces piqûres ? Ces insectes attirés par les eaux stagnantes le sont également pour le gaz carbonique. Lorsque nous faisons de l’exercice, nous émettons plus de dioxyde de carbone et cela peut potentiellement alerter un moustique qui se trouve à proximité. Les sportifs sont des proies de choix pour ces insectes piqueurs qui peuvent être dangereux dans les régions tropicales et porter le virus Zika.

L’odeur corporelle

Les moustiques raffolent de certains composés que l’on retrouve sur la peau humaine mais également dans la sueur et qui attirent les moustiques. Ces éléments sont l’ammoniaque mais également l’acide lactique qui sont présents sur l’épiderme. La probabilité de se faire piquer est également génétique. Si un de vos parents a tendance à être souvent piqué par des moustiques, cela peut être le cas pour vous. Par ailleurs, selon une étude, il a été révélé que ces insectes nuisibles seraient attirés par l’odeur des mains des jumeaux. Les bactéries présentes sur le tissu cutané font partie des facteurs de vulnérabilité à cette piqûre qui cause des démangeaisons. Les scientifiques attestent que ceux qui présentent une grande variété de microbes sur la peau sont moins susceptibles de souffrir de ce désagrément gênant, comme expliqué dans la présente étude publiée dans Plos One.

Les couleurs que vous portez

Bien que cela n’ait pas été réellement expliqué, ces insectes piqueurs sont attirés par la couleur noire. Il en va de même pour les couleurs sombres. Vous l’aurez compris : si vous souhaitez vous parer contre ces piqûres qui causent des démangeaisons, portez des couleurs plus claires !

La chaleur

La saison printanière, une saison où il fait bon jardiner, réchauffe notre peau et le climat est plus clément. Seul bémol : les hautes températures sont un facteur d’apparition de moustiques qui peuvent détecter la chaleur sur le derme et s’y poser.

L’alcool

Si l’alcool est réputé pour être mauvais pour la santé, il attirerait même les moustiques après sa consommation. Les personnes qui boivent de la bière sont particulièrement appréciées de ces insectes nuisibles.

Les moustiques piquent des endroits particuliers du corps

Alors que les moustiques, dont vous pouvez vous éloigner facilement, piquent n’importe quelle zone de la peau pour se nourrir de sang humain, ils apprécient pourtant piquer à certains endroits du corps. Selon une étude, ces insectes volants ont des lieux de piqûre de prédilection. C’est le cas pour la tête et les pieds. En cause : toujours la sueur et la température de cette zone, particulièrement chaude et humide.