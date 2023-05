Vladimir Poutine sous-entend, carte à l’appui, que la nation ukrainienne n’a jamais existé

- Publicité-

Dans une vidéo de propagande, Vladimir Poutine a brandi une carte datant du XVIIe siècle, voulant prouver qu’il « n’y a jamais eu d’Ukraine dans l’Histoire de l’humanité ».

Mardi 23 mai, Vladimir Poutine a reçu Valery Zorkin, le président de la Cour constitutionnelle russe en audience officielle. Ce dernier a présenté une “carte du XVIIe siècle” qui prouverait que la nation ukrainienne n’a jamais existé. « Nous avons trouvé la copie d’une carte datant du XVIIe siècle, créée durant le règne de Louis XIV au milieu du siècle. Pourquoi est-ce que je l’ai amenée ? Il n’y a pas d’Ukraine », explique Valery Zorkin.

« Le gouvernement soviétique a créé l’Ukraine soviétique (…) Jusqu’alors, il n’y a jamais eu d’Ukraine dans l’Histoire de l’humanité », assure de son côté Vladimir Poutine.

Cependant, comme le rapporte BFMTV, plusieurs observateurs ont en effet retrouvé cette carte, réalisée par Alexis-Hubert Jaillot, l’un des plus grands cartographes du XVIIe siècle, disponible en ligne. Sur cette dernière, au niveau de l’Ukraine actuelle, il est possible d’y lire « Vkraine ou Pays des Cosaques ». Ou encore de voir la ville de Kiev, orthographiée « Kiow ».

