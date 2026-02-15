Vítor Pereira nommé entraîneur de Nottingham Forest en Premier League

Nottingham Forest a officialisé la signature de Vítor Pereira en tant que manager principal, le technicien portugais s’engageant pour une période de 18 mois, jusqu’à l’été 2027. Le club anglais mise ainsi sur un entraîneur au parcours internationalement reconnu pour piloter son équipe première et tenter de la stabiliser en Premier League.

Nottingham Forest a officialisé la signature de Vítor Pereira en tant que manager principal, le technicien portugais s’engageant pour une période de 18 mois, jusqu’à l’été 2027. Le club anglais mise ainsi sur un entraîneur au parcours internationalement reconnu pour piloter son équipe première et tenter de la stabiliser en Premier League.

Agé de 57 ans, Pereira a entamé sa carrière d’entraîneur au début des années 2000 au Portugal, avant d’accéder à la notoriété lors de son passage à la tête du FC Porto en 2011, où il a conduit les Dragons à deux titres de champion consécutifs. Son CV témoigne d’une trajectoire riche en expériences diverses, acquises sur plusieurs scènes footballistiques.

Sa carrière l’a ensuite mené à l’étranger, avec des étapes marquantes au Moyen‑Orient et en Europe : Al Ahli Saudi FC, un succès à Olympiacos avec un doublé championnat‑coupe en 2015, puis des passages au Fenerbahçe et en Chine au Shanghai SIPG, où il a remporté le premier titre de champion national du club ainsi que la Super Coupe. Il a aussi enrichi son palmarès par des expériences en Amérique du Sud, notamment au SC Corinthians et au CR Flamengo.

Publicité

Un staff structuré et un projet ambitieux