Vítor Pereira nommé entraîneur de Nottingham Forest en Premier League

Nottingham Forest a officialisé la signature de Vítor Pereira en tant que manager principal, le technicien portugais s’engageant pour une période de 18 mois, jusqu’à l’été 2027. Le club anglais mise ainsi sur un entraîneur au parcours internationalement reconnu pour piloter son équipe première et tenter de la stabiliser en Premier League.

Football
Agé de 57 ans, Pereira a entamé sa carrière d’entraîneur au début des années 2000 au Portugal, avant d’accéder à la notoriété lors de son passage à la tête du FC Porto en 2011, où il a conduit les Dragons à deux titres de champion consécutifs. Son CV témoigne d’une trajectoire riche en expériences diverses, acquises sur plusieurs scènes footballistiques.

Sa carrière l’a ensuite mené à l’étranger, avec des étapes marquantes au Moyen‑Orient et en Europe : Al Ahli Saudi FC, un succès à Olympiacos avec un doublé championnat‑coupe en 2015, puis des passages au Fenerbahçe et en Chine au Shanghai SIPG, où il a remporté le premier titre de champion national du club ainsi que la Super Coupe. Il a aussi enrichi son palmarès par des expériences en Amérique du Sud, notamment au SC Corinthians et au CR Flamengo.

Un staff structuré et un projet ambitieux

Arrivant à Forest, Pereira hérite d’un projet ambitieux souhaitant franchir un palier en championnat. Il sera entouré d’un staff composé de Filipe Jorge Monteiro Almeida et Luis Miguel Moreira Da Silva comme adjoints, Bruno Filipe Araujo De Moura en charge de la préparation physique et de l’analyse, et Pedro Simao Capela Silva Lopes en qualité d’analyste. Cette équipe technique devra installer une identité de jeu durable et tirer parti de l’expérience internationale du Portugais pour améliorer les performances collectives.

