Vitale: la chanteuse ivoirienne retrouve le chemin de l’école

Après ses fiançailles avec Marko Versace, la chanteuse ivoirienne Vitale a repris le chemin de l’école et s’est inscrite à l’Université.

Pour poursuivre ses études, Vitale s’est inscrite à l’Institut International Polytechnique des Elites d’Abidjan (IIPEA), l’Université où étudient Maryline Kouadio, Miss Côte d’Ivoire 2020 et l’artiste chanteur Venom Le Cascadeur. L’annonce a été faite par son fiancé Marko Versace, dans une publication sur son compte Facebook.

« Quand j’ai rencontré cette fille que j’ai rendue dame Brou, j’avais trouvé qu’elle était pétrit de talents mais qu’il lui manquait de la formation professionnelle, ainsi tous deux avions décidés qu’elle retrouve les bancs et c’est chose faite. Retrouvez-la désormais à IIPEA », a-t-il écrit en légende d’une photo de vitale en uniforme avec des cahiers en main.

La nouvelle a été accueillie avec joie par les fans de la chanteuse Vitale. Et, depuis cette annonce, Vitale multiplie des vidéos et des directs pour montrer sa classe et ses voisins de cours. Il n’en fallait pas plus pour s’attirer la foudre des internautes qui l’accusent d’en faire trop.