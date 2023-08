Vitale après son mariage avec Marko: « mes diplômes d’abord, les grossesses vont venir après »

Près d’un mois après son mariage avec Marko Versace, la chanteuse ivoirienne Vitale a tenu à adresser un message à ses fans qui attendent impatiemment l’annonce d’une grossesse.

Le samedi 15 juillet dernier, Vitale et Marko Versace ont échangé leurs vœux devant l’autel de l’Hôtel communal de Cocody, un moment inoubliable qui a suscité l’attention des médias et du public. Cependant, depuis cette date mémorable, la chanteuse, dorénavant placée sous les feux des projecteurs, se voit incessamment gratifiée de messages et de souhaits de maternité émanant de ses fervents admirateurs. Devant l’ampleur substantielle et la persistance accrue de ces manifestations, la désormais Madame Brou a tenu à formuler une réponse à l’adresse de ses dévoués admirateurs.

Dans une réponse franche à ses fans, Vitale a exprimé sa gratitude pour les messages de bénédictions et de soutien, mais a également souligné l’importance de ses études. « Je ne veux pas bailler en Classe. Je vois vos messages : Mr Brou enceinte la ; Mr Brou on vous souhaite des jumeaux ( jumelles). Mr Brou on veut des triplés .Je vous remercie pour vos paroles de Bénédictions. Cela nous va droit au Cœur. Mais où vous mettez mes études à IIPEA. J’ai validé ma première année. Laissez moi valider mes 2 autres années d’Abord Ou bien vous voulez me voir bailler et dormir sur ma table en classe ? Mes diplômes d’abord, les grossesse vont venir après », a-t-elle écrit.

Pour rappel, quelques semaines après sa rencontre avec Marko Versace son actuel mari, Vitale a annoncé s’être inscrite à l’Institut International Polytechnique des Elites d’Abidjan (IIPEA), l’Université où étudient Maryline Kouadio, Miss Côte d’Ivoire 2020 et l’artiste chanteur Venom Le Cascadeur.

