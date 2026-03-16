Vitaa achète une propriété près de Lyon et dit ne pas aimer Paris

Le 14 mars dernier, Vitaa a célébré ses 43 ans et poursuit une réorganisation de sa vie privée après un home-jacking survenu le 19 décembre 2023 dans sa maison de Rueil-Malmaison, épisode traumatique qui l’a conduite à acquérir une propriété dans la campagne lyonnaise pour se rapprocher de ses proches.

La chanteuse, née Charlotte Gonin, est restée en Île-de-France pour son activité professionnelle mais a choisi de s’installer avec son mari, Hicham Bendaoud, et leurs trois enfants à proximité de Lyon, une ville où elle dispose de liens familiaux et amicaux.

Dans ses déclarations publiques, Vitaa explique ne pas se sentir à l’aise pour vivre à Paris au quotidien et privilégie désormais des déplacements ponctuels pour le travail — tournages, interviews et promotions — avant de regagner la tranquillité de sa résidence lyonnaise.

Une nuit qui a tout changé

Dans la nuit du 19 décembre 2023, des individus armés ont pénétré par la terrasse de la maison de Rueil-Malmaison alors que la famille s’y trouvait. Les cambrioleurs ont menacé le couple et ont séquestré les enfants dans une chambre avant de repartir avec plusieurs objets de valeur, parmi lesquels des bijoux et des sacs de luxe.

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Si aucun membre de la famille n’a été grièvement blessé physiquement, la chanteuse a décrit le traumatisme subi comme profond. L’intrusion a entraîné un renforcement des mesures de sécurité dans la demeure mais n’a pas suffi à dissiper l’impression d’insécurité ressentie par les habitants.

L’affaire a connu un développement judiciaire début 2025 avec l’arrestation de plusieurs suspects soupçonnés d’être impliqués dans le home-jacking. Les autorités ont procédé à des interpellations liées à une série de cambriolages visant des personnalités médiatiques, selon les éléments rendus publics à cette date.

Fin 2025, la famille a signalé une nouvelle tentative d’intrusion au domicile lorsque la maison était inoccupée, information qui a confirmé les craintes persistantes de l’artiste malgré les dispositifs de sécurité renforcés.

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Face à ces événements, Vitaa et son époux ont réalisé un investissement immobilier près de Lyon. Le bien acquis se situe dans un environnement plus calme, à quelques minutes de la ville, offrant un cadre paysager et une proximité avec des membres de sa famille et des amis.

La chanteuse a exprimé son attachement pour certains quartiers lyonnais, citant notamment le Vieux Lyon qu’elle qualifie de « trop mignon ». Ce choix géographique répond à des besoins de sérénité et à la volonté d’un quotidien plus tourné vers la famille.

Sur le plan professionnel, Vitaa poursuit sa carrière musicale commencée au début des années 2000. Elle multiplie concerts et collaborations, notamment avec l’artiste Slimane, avec lequel elle a signé plusieurs titres à succès et qu’elle considère comme un ami de longue date.

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