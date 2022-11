Virgil van Dijk : avec ou sans Sadio Mané, «ça va être difficile contre le Sénégal »

Les Pays-Bas affrontent le Sénégal lundi prochain au Qatar dans le cadre de la première journée du groupe A de la Coupe du monde 2022. Et pour le capitaine des Oranjes, Virgil van Dijk, les Lions de la Téranga restent des adversaires redoutables malgré l’absence de Sadio Mané pour cette rencontre.

Les Pays-Bas lancent leur Mondial lundi prochain face au Sénégal. Les Oranjes défieront les Lions de la Téranga à Al Thumama Stadium à Doha, à partir de 17 heures (GMT+1). Un match comptant pour la première journée du groupe A de la Coupe du monde 2022. Un duel qui s’annonce alléchant que va manquer Sadio Mané. Blessé au genou, l’attaquant du Bayern Munich ne pourra pas tenir sa place face aux Oranjes, en attendant sa progression dans sa récupération pour les prochaines rencontres, notamment face au Qatar et l’Equateur en phase de groupes.

Une grosse perte pour les Lions sénégalais qui restent cependant de redoutables adversaires d’après Virgil van Dijk, ancien coéquipier de Sadio Mané à Liverpool. « Ça va être difficile s’il joue ou non. Je ne pense pas qu’il jouera, mais ils [le Sénégal] ont une équipe fantastique. Si j’ai parlé avec lui ? Bien sûr, je me sentais triste pour lui, avant tout. Je ne suis pas content dans ce cas parce que j’ai été dans cette situation où j’ai raté l’Euro [en 2021] », a expliqué le défenseur central de 31 ans dans des propos relayés par Goal.

Bien qu’il connaisse l’importance de Sadio Mané pour le Sénégal, Van Dijk se méfie du reste. « En tant que joueurs, nous travaillons si dur pour arriver à ce stade et il est une figure si importante dans ce groupe, pour leur pays. Je sais pertinemment qu’il mettra un visage courageux, mais c’est dur et je suis désolé pour lui. Je veux juste lui dire que s’il joue, oui ou non, ce sera un match tellement difficile », a-t-il ajouté. Vivement la rencontre!