Violences en Guinée: la CEDEAO appelle au calme et au dialogue

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a dit être préoccupée par la situation sociopolitique en Guinée. L’organisation sous-régionale a déploré les violences qui ont eu lieu le 28 et 29 juillet 2022 à Conakry et qui ont occasionné plusieurs dégâts.

Des partis politiques et associations de la société civile ou syndicale, ont appelé à des manifestations qui ont fait de nombreuses victimes à Conakry. Les manifestants ont dénoncé la conduite de la transition par la junte militaire au pouvoir qui, selon eux, après 10 mois de transition, ne respecte pas les droits et libertés.

Face aux violences enregistrées dans le cadre de ses manifestations, la CEDEAO a appelé au calme et a la libération des détenus arrêtés lors des manifestations. Elle aussi appelé à de plus amples investigations afin d’établir les circonstances qui ont conduit aux incidents dans l’objectif de traduire et juger les auteurs et co-auteurs devant la justice, conformément aux textes en vigueur.

Dans sa suite, la CEDEAO a appelé les autorités guinéennes, la classe politique et la société civile, à s’engager dans un processus de dialogue inclusif en vue d’une décrispation des tensions dans un délai raisonnable.