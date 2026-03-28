Vinicius ou Lamine Yamal: Romario a fait son choix

Le débat fait déjà rage. L’ancienne gloire du Brésil, Romário, a tranché entre deux des talents les plus excitants du moment : Lamine Yamal et Vinícius Júnior. Invité à se prononcer lors d’un échange avec Iker Casillas, la légende auriverde n’a pas hésité à afficher sa préférence pour le joyau du FC Barcelone. « Je choisirais Lamine », a-t-il affirmé sans détour. Avant d’ajouter : « J’aime beaucoup Yamal, il fait partie des joueurs les plus talentueux de sa génération. Je suis certain qu’il aura une carrière exceptionnelle. »