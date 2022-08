Vinicius Jr: « Je regarde toujours les vidéos de Ronaldo »

Après la victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo (1-4) samedi dernier, Vinicius Jr a confié qu’il s’inspirait beaucoup de la légende brésilienne Ronaldo Nazario.

Samedi dernier, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Celta Vigo pour le compte de la deuxième journée de Liga. Les Merengues se sont solidement imposés sur le score de 1-4, grâce notamment à un but fabuleux de l’irrésistible Vinicius Jr. Lancé admirablement en profondeur par Luka Modric, l’international brésilien (14 sélections/1 but) pousse parfaitement la balle pour se retrouver en un-contre-un face au gardien de Vigo, l’ailier l’élimine d’un passement de jambe et pousse le ballon au fond des filets.

Une réalisation qui n’est pas sans rappeler les exploits de Ronaldo Nazario, qui était un maître dans l’art de marquer après avoir dribblé le gardien adverse. Interrogé à ce sujet par la presse, Vinicius avoue s’inspirer beaucoup de la légende brésilienne: « Je regarde toujours les vidéos de Ronaldo et il me dit toujours, quand il me parle, que quand un gardien est face à lui, c’est beaucoup plus facile. Et j’ai eu l’esprit tranquille pour dribbler. »

Après une dernière saison exceptionnelle avec 22 buts et 20 passes décisives en 52 rencontres toutes compétitions confondues, Vinicius Jr débute le nouvel exercice sur les mêmes bases avec déjà 1 but et une passe décisive en deux journées de Liga. Le jeune brésilien avait également délivré une passe décisive lors de la victoire (2-0) contre Francfort en Supercoupe d’Europe. Il n’a plus de doute, Vinicius prend de plus en plus de place dans l’effectif du Real Madrid.