Vinicius Jr et Virginia Fonseca annoncent leurs fiançailles

En couple depuis environ un an, Vinicius Jr et Virginia Fonseca ont officialisé leurs fiançailles. La compagne de l’attaquant du Real Madrid a notamment dévoilé sa bague sur les réseaux sociaux.

La relation entre Vinicius Jr et Virginia Fonseca prend une nouvelle dimension. Après environ un an de vie commune, l’attaquant brésilien du Real Madrid et l’influenceuse ont annoncé leurs fiançailles sur les réseaux sociaux. Très suivie sur Instagram, YouTube et plusieurs autres plateformes, Virginia Fonseca est également femme d’affaires et présentatrice de télévision. Née dans le Connecticut, aux États-Unis, elle a toutefois grandi au Brésil, où elle s’est imposée comme une personnalité très populaire.

L’influenceuse a partagé plusieurs stories Instagram pour immortaliser cette nouvelle étape de sa relation avec Vinicius. Sur l’une des photos publiées, les deux partenaires apparaissent notamment avec leurs bagues de fiançailles. « Après un an de relation, ma bague de fiançailles est enfin arrivée », a écrit Virginia, selon des propos rapportés par Madrid Xtra.

La jeune femme avait déjà évoqué les exigences liées à sa relation avec l’attaquant du Real Madrid, notamment en raison de son rythme de vie de footballeur professionnel. Entre les entraînements, les matches et les obligations du club madrilène, le couple doit composer avec un emploi du temps particulièrement chargé. « Je suis vraiment heureuse dans cette relation. Par conséquent, je m’engage à la faire grandir et à en assurer le succès. C’est une relation exigeante : il faut respecter scrupuleusement les horaires de toutes les activités et s’y tenir avec précision », avait-elle confié. Avant sa relation avec Vinicius, Virginia Fonseca avait été mariée au chanteur brésilien Zé Felipe, avec qui elle a eu trois enfants.