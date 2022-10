Vinicius Jr: « Ceux qui m’ont insulté devraient être interdits de stade à vie »

L’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, est revenu sur les insultes racistes dont il a été victime lors du derby contre l’Atletico (2-1) au Civitas Metropolitano, en septembre dernier. Et la star brésilienne réclame une sévère sanction pour les auteurs de ces actes.

Le 18 septembre dernier, le Real s’offrait son premier derby madrilène de la saison face à l’Atletico. En déplacement en effet sur la pelouse du Civitas Metropolitano, les Merengues ont remporté le duel sur le score de 2-1 avec des buts de Rodrygo et Federico Valverde (pour le Real).

Mais la fête a failli être gâché par quelques supporters de l’équipe adverse qui ne savent sans doute pas ce qu’ils sont venus faire au stade. En effet, plusieurs dizaines des fans des Colchoneros, entassés devant le Metropolitano, ont scandé des chants racistes à l’encontre de Vinicius Junior, la star brésilienne du Real, avant le derby madrilène, selon des images diffusées par la radio Cope sur les réseaux sociaux.

« Tu es un singe ! Vinicius, tu es un singe »



Quand je vois cette vidéo, j'ai beau adoré le foot, je comprends tous ceux qui pensent le foot rend complément con !pic.twitter.com/MdP1Az6GPi — NiZZague (@Nizzague) September 18, 2022

« Tous les gens qui sont racistes doivent payer d’une manière ou d’une autre »

L’incident avait révolté les passionnés du cuir rond, poussant LaLiga et l’Atletico Madrid à condamner ces insultes racistes. Un mois plus tard, le Brésilien est revenu sur cette affaire qui prend de plus en plus d’ampleur dans les stades européens. Et pour la star auriverde, les supporters coupables d’insultes racistes devraient être interdits à vie d’assister aux matchs.

« Si vous faites du mal à d’autres personnes, vous devez payer« , a déclaré Vinicius à la télévision brésilienne Globo dimanche. « C’est difficile de dire que le racisme dans le football va prendre fin avec autant de personnes qui le font encore, mais j’ai envie croire qu’il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises« .

« Tous les gens qui sont racistes doivent payer d’une manière ou d’une autre. S’ils aiment regarder le football, les supporters de l’Atletico Madrid qui ont fait ça ne devraient plus jamais pouvoir entrer dans un stade« , a déclaré le Brésilien. « Cela les fera beaucoup souffrir et ils réfléchiront beaucoup plus à ce qu’ils ont le droit de faire« , a-t-il ajouté. A ce jour, ni LaLiga, ni l’Atletico Madrid, n’a décliné l’identité des auteurs des chants racistes, encore moins, se prononcer sur les sanctions qui leur seront appliquées.