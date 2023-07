Vinicius: « Ils m’insultent parce que je suis un joueur important et noir »

-Publicité-

Ce jeudi, le contenu de la déposition de Vinicius devant la juge d’instruction de Palma de Majorque a été révélé par le journal espagnol El Mundo. Cette déposition fait suite aux insultes racistes auxquelles le joueur a été confronté lors du match contre le RCD Mallorca le 5 février dernier. Un jeune de 21 ans l’avait traité de singe.

Apparu touché, l’attaquant du Real a déclaré: « Ils m’insultent parce que je suis un joueur important et parce que je suis noir. » selon des enregistrements vidéos captés par le journal espagnol El Mundo et relayés par RMC Sport. D’après le média hispanique, la déclaration de Vinicius a duré plus de 20 minutes par le biais d’une visioconférence, alors que le joueur était en vacances à Miami. Au cours de cette déposition, il a clairement exprimé son refus de pardonner aux supporters qui l’ont insulté et a affirmé qu’il n’abandonnerait pas ses demandes de compensation en cas de condamnation.

« On ne peut pas faire ça à des Noirs qui ont été touchés tout au long de l’histoire de l’humanité« , a-t-il répondu alors qu’il était interrogé par l’avocat de la défense sur la véritable teneur raciste des propos le visant. La défense du jeune de 21, coupables de ces insultes racistes, a tenté d’expliquer à Vini qu’il ne le traitait pas en raison de sa race mais à cause de ses « singeries » sur le terrain. Vinicius a répliqué en disant : « Cela pourrait donc également être dit aux personnes blanches, pas seulement aux personnes noires« , affirmant ainsi qu’il y avait clairement une connotation raciste dans les propos tenus par l’individu.

Vinicius a tenu à souligner qu’il n’était pas offensé par les insultes et les injures habituellement proférées à l’encontre des footballeurs par des supporters rivaux, mais seulement par les propos qui font référence à la couleur de sa peau et qui ont une connotation raciste. La justice espagnole n’a pas encore émis de conclusion à cette affaire.

