Villarreal: Unai Emery explique son départ pour Aston Villa

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi par Villarreal, Unai Emery a fait ses adieux au club et a expliqué les raisons de son départ pour Aston Villa.

Après plusieurs années à la tête de Villarreal, Unai Emery a décidé de rejoindre Aston Villa en Angleterre. Les deux clubs ont officialisé la nouvelle dans la soirée de lundi. Au lendemain de cette annonce, le technicien espagnol s’est présenté une dernière fois en conférence de presse avec le Sous Marin Jaune. L’occasion pour l’ancien coach du PSG d’expliquer les raisons de son choix.

“J’apprécie la relation professionnelle et affective, mais surtout le respect que nous avons eu. Je veux remercier Villarreal et José Manuel Llaneza, les employés, les techniciens qui m’accompagnent et ceux qui restent au club. Je veux remercier tout le club pour les moments que nous avons vécus. Je suis venu chercher un endroit différent pour relever des défis. Le club m’a donné l’opportunité de faire cela pendant deux ans et demi”, a-t-il d’abord déclaré dans des propos rapportés par Marca.

Il a ensuite poursuivi en avouant avoir été attiré par le nouveau défi que représente Aston Villa: « (…) C’est une décision professionnelle et personnelle. Ici, j’ai trouvé une sorte de famille très importante et j’ai ressenti à nouveau quelque chose dans le cœur. Mais ce métier est en moi. J’ai considéré que je devais saisir cette option. C’est un défi différent, mais professionnellement très bon« . La page Villarreal est donc tournée pour Unai Emery.

A Aston Villa, Unai Emery aura la lourde tâche d’insuffler une nouvelle dynamique à une équipe qui occupe actuellement la 15è place de Premier League et compte seulement trois points d’avance sur la zone rouge. Précédemment annoncé sur le banc des Villans samedi prochain, le technicien espagnol devra attendre le 1er novembre, le temps d’obtenir son permis de travail pour prendre officiellement ses nouvelles fonctions.