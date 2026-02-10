Villarreal reste dans le top 4 de LaLiga après sa victoire contre l’Espanyol

Villarreal a pris le dessus face à l’Espanyol Barcelone lundi soir, au stade de la Cerámica, en signant un net succès 4-1 lors de la 23e journée de LaLiga. Devant ses supporters, l’équipe locale a livré une performance convaincante qui renforce sa place parmi les prétendants du championnat.

Le match a basculé en faveur des jaunes dès la première période grâce à une domination visible dans le jeu offensif. Georges Mikautadze a débloqué la situation à la 35e minute sur une passe décisive de Tajon Buchanan. Six minutes plus tard, José Salinas a involontairement aggravé la situation pour l’Espanyol en marquant contre son camp, plongeant les visiteurs dans la difficulté.

La seconde période a vu Villarreal accélérer encore. Nicolas Pépé a corsé l’addition dès la 50e minute, servi par Alberto Moleiro, puis ce même Moleiro a inscrit le quatrième but à la 55e minute, scellant le sort de la rencontre. L’Espanyol a réduit l’écart par Leandro Cabrera à la 88e minute, sans toutefois mettre en péril la victoire locale.

Conséquences au classement

Avec ce succès 4-1, Villarreal conserve la 4e place du championnat, totalisant 45 points, le même capital que l’Atlético Madrid qui occupe la troisième position. De son côté, l’Espanyol reste 6e avec 34 unités et voit désormais l’accès aux places européennes s’éloigner.

Ce résultat renforce les ambitions européennes du club de la province de Castellón, qui confirme sa régularité dans le haut du tableau et met la pression sur ses rivaux directs en vue des prochaines journées.