VIH : le Bénin verse 544 042 euros à l’ONUSIDA pour 2026-2027

Le Bénin versera 544 042 euros, soit environ 356,9 millions de FCFA, à l’ONUSIDA pour ses activités dans le pays en 2026 et 2027. L’accord a été signé le 24 septembre à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

Cette contribution directe doit soutenir la présence de l’agence au Bénin et ses interventions auprès des pouvoirs publics et des communautés. Le communiqué de l’ONUSIDA cite notamment le conseil stratégique, l’exploitation des données, la mobilisation de ressources et la coordination entre les secteurs engagés dans la riposte au VIH.

Lors de la signature, le ministre béninois de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a présenté cet engagement comme un moyen de préserver les acquis du pays. Selon les données qu’il a avancées, les nouvelles infections ont reculé de 72 % et les décès liés au sida de 51 % depuis 2010.

L’ONUSIDA accompagne le Bénin depuis 2001. Avec ce versement, le pays rejoint les États qui financent directement le programme dans leur territoire, aux côtés notamment de l’Algérie, de la Côte d’Ivoire, du Brésil, de la Chine et de la Thaïlande.

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L’accord intervient dans un contexte de tension sur les financements mondiaux de la santé. Le Bénin prépare parallèlement l’accueil, en 2027, de la 24e Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique.

La convention couvre la période 2026-2027. Le communiqué ne détaille ni le calendrier de décaissement ni la ventilation des 544 042 euros entre les différents axes d’appui.