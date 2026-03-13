Victor Osimhen « unique en son genre », Mario Lemina encense l’attaquant nigérian

Le milieu de terrain de Galatasaray, Mario Lemina, a couvert d’éloges son coéquipier Victor Osimhen, qu’il considère comme le meilleur attaquant avec lequel il ait évolué, saluant un joueur « unique » après leur victoire face à Liverpool FC en Ligue des champions.

Le milieu de terrain de Galatasaray, Mario Lemina, a couvert d’éloges son coéquipier Victor Osimhen, qu’il considère comme le meilleur attaquant avec lequel il ait évolué, saluant un joueur « unique » après leur victoire face à Liverpool FC en Ligue des champions.

Le milieu de terrain de Galatasaray, Mario Lemina, n’a pas tari d’éloges à l’égard de Victor Osimhen, qu’il considère comme le meilleur attaquant avec lequel il ait évolué au cours de sa carrière. Au fil des saisons, Lemina et l’avant-centre nigérian se sont imposés comme deux éléments majeurs du club stambouliote. Le duo a notamment joué un rôle déterminant dans la victoire des hommes d’Okan Buruk face à Liverpool FC (1-0), mardi, lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions disputé au RAMS Park.

Dès la 7e minute de jeu, Osimhen s’est illustré en délivrant la passe décisive à Lemina pour l’unique but de la rencontre. Pourtant, l’international gabonais a côtoyé plusieurs buteurs de renom au cours de son parcours en club. Mais pour lui, aucun n’arrive au niveau de l’actuel fer de lance de Galatasaray. « J’ai joué avec des attaquants comme Pierre-Emerick Aubameyang, Gonzalo Higuaín, André-Pierre Gignac ou encore Radamel Falcao, mais il n’y a personne comme Victor Osimhen. Il est unique en son genre », a confié Lemina lors d’un entretien accordé à Djibril Dramé. Par cette déclaration, le milieu de terrain de 32 ans souligne l’impact et la singularité de l’attaquant nigérian, devenu l’un des hommes forts de l’attaque du club turc cette saison.



