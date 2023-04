Victor Osimhen: « Un honneur pour moi de jouer là où Maradona a joué »

A cœur ouvert sur France Football, Victor Osimhen a balayé l’actualité le concernant. L’attaquant nigérian s’est dit fier d’évoluer à Naples où Diego Maradona a bâti sa légende.

A dix journées de la fin du championnat, Victor Osimhen et son équipe de Naples dominent largement la Serie A, avec une avance de 16 points sur la concurrence. Grand artisan de cette démonstration de force des Partenopei, la star napolitaine est impatiente de remporter le prestigieux titre de champion et de le célébrer avec les supporters. « Il me tient à cœur de remporter ce Scudetto afin d’observer la joie de s’emparer des visages de nos fans, j’attends cette célébration avec impatience. Ce sera un moment exaltant », a déclaré Victor Osimhen à France Football.

Cette distinction représenterait le tout premier trophée remporté par Naples depuis 1990. Pour Victor Osimhen, triompher aux côtés de cette équipe, au sein de laquelle un Diego Maradona a évolué, serait un honneur. « Je suis curieux de découvrir les festivités que les Napolitains envisagent d’organiser. C’est un honneur pour moi de jouer et de triompher à Naples, là où Maradona a évolué », a ajouté le natif de Lagos.

- Publicité-

Actuellement en récupération après une blessure dont la durée d’indisponibilité est fixée à deux semaines, Osimhen reste l’actuel meilleur buteur de Serie A avec 21 buts en 23 apparitions. Le joueur de 24 ans a marqué 25 buts en 29 matchs, toutes compétitions cette saison, suscitant la convoitise de Chelsea, Manchester United et du PSG.