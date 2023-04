Victor Osimhen: « J’étais obsédé par Drogba »

Victor Osimhen a une nouvelle fois évoqué son grand admiration pour la légende de Chelsea, Didier Drogba. L’attaquant de Naples a avoué qu’il était obsédé par le buteur ivoirien.

Victor Osimhen suscite l’intérêt des grands clubs européens en raison de ses prestations exceptionnelles sur le terrain. Sa préférence va à la Premier League, où son idole, le capitaine emblématique de la Côte d’Ivoire Didier Drogba, a bâti sa légende. Dans une interview relayée par le Daily Mail, le Nigérian est revenu sur son admiration pour l’ancien joueur de Chelsea.

« J’ai toujours été un fervent supporter de Drogba et j’ai une grande affection et admiration pour lui. Je me souviens de la façon dont j’ai imité son but de la tête incroyable lors de la finale de la Ligue des champions 2012, comme si j’avais marqué moi-même. Mes amis savaient à quel point j’étais obsédé par Drogba », a révélé Victor Osimhen.

Cette « obsession » de Victor Osimhen pour Didier Drogba pourrait s’avérer être un bon présage pour Chelsea, qui est intéressé par le jeune homme de 24 ans, autrefois à Lille. La valeur de Victor Osimhen est estimée à 150 millions de livres sterling.