Victor Osimhen: «Drogba est mon idole, mais c’est ce joueur qui m’a formé »

Auteur d’un doublé face à Francfort (3-0) mercredi en Ligue des champion, Victor Osimhen a savouré sa prestation XXL qui permet à Naples de se qualifier pour les quarts de finale de C1. Et l’attaquant nigérian a rendu hommage à l’ancien joueur du Bayern, Mario Gomez.

La saison actuelle est indéniablement celle de Victor Osimhen, dont les talents ne cessent d’impressionner. Hier encore, il s’est distingué avec un doublé contre l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Après la victoire de son équipe, l’attaquant nigérian a exprimé sa satisfaction d’avoir été l’auteur de ce succès.

« Je suis très heureux d’avoir marqué deux buts et d’avoir aidé l’équipe. Nous souhaitons continuer sur cette lancée », a commencé par déclarer le natif de Lagos au micro de Sport 1. « Je suis fier de ce que je suis et de ce que je fais. Je pense être l’un des attaquants les plus redoutables du monde. Je remercie ceux qui me font l’éloge et ceux qui ont cru en moi. Cependant, je peux encore m’améliorer dans certains domaines », a-t-il ajouté.

Au cours de cette interview accordée à la chaîne sportive allemande, Victor Osimhen n’a pas caché sa joie de se rapprocher de son idole. « Didier Drogba est mon idole. Je l’adorais quand j’étais enfant. Sa façon de jouer et ce qu’il faisait sur le terrain étaient incroyables. J’ai toujours voulu être comme lui. Je suis heureux de bien faire en Ligue des champions, où lui aussi excellait. »

« C’était une période instructive et formatrice«

Cependant, l’ancien joueur de Lille doit également son succès à un autre joueur et pas des moindres: Mario Gomez, qui a été son entraîneur à Wolfsburg en Allemagne. « Ce n’était pas facile, mais c’était une période instructive et formatrice », a déclaré Victor Osimhen, avant de remercier l’ancien buteur de la Mannschaft.

« J’ai joué avec Mario Gomez, par exemple. J’ai beaucoup appris de lui. Il m’a guidé et m’a donné de précieux conseils. Je suis très heureux de l’avoir eu à mes côtés. Je lui serai éternellement reconnaissant », a-t-il exprimé. Il convient de rappeler que les deux joueurs ont partagé les vestiaires lors de la saison 2016-2017.