« Victor Osimhen a beaucoup de similitudes avec Cristiano Ronaldo »

-Publicité-

Annoncé avec insistance loin de l’Italie cet été, Victor Osimhen va finalement rester à Naples. Le Nigérian a trouvé un accord avec les Partenopei pour prolonger son contrat. Une décision dont se réjouit son entraineur, qui a encensé son attaquant en le comparant à Cristiano Ronaldo.

Victor Osimhen va prolonger d’un an son contrat à Naples, augmentant en retour son salaire actuel. Un accord lucratif qui fera de l’attaquant nigérian le joueur le mieux rémunéré du club italien. Le joueur de 24 ans a mené Napoli au Scudetto la saison dernière, remportant le Capocannoniere pour ses efforts. Cela a fait de lui le sujet d’intérêt d’un certain nombre de clubs, y compris une offre lucrative venue d’Arabie saoudite.

Il y a quelques jours, le président du Napoli avait annoncé que le meilleur buteur de la Serie A de la saison passée, va rester avec les Partenopei. «Osimhen va rester ! Il a un contrat pour encore deux ans, où devrait-il aller ? Il y a des contrats et il faut toujours les respecter : cela vaut pour les deux côtés bien sûr parce que c’est une relation bilatérale et tant que c’est comme cela et que cela ne penche jamais d’un côté ou de l’autre, il y a de l’amour et de l’entente », avait lâché Aurelio de Laurentiis dans le Corriere dello Sport.

- Publicité-

Ce choix de l’avant-centre des Super Eagles a été commenté par Rudi Garcia, l’actuel coach du Napoli, qui salue la détermination et l’engagement d’Osimhen dans le club. L’ancien coach d’Al-Nassr voit même des similitudes entre Ronaldo et le joueur de 24 ans.

« Osimhen est un leader, il veut toujours gagner et entraîner l’équipe. C’est un peu comme Cristiano Ronaldo. Quand il gagne, il est super content. Il appelle ses coéquipiers pour prendre des photos et je l’aime bien », a commencé le technicien français.

« Cristiano Ronaldo a été le premier à arriver aux entraînements et le dernier à partir. C’est un leader incroyable. Il se sent compétitif aussi pendant les entraînements. Quand il gagne une séance de tirs au but, il célèbre avec ‘Siuu’ comme en Ligue des champions. J’avais une bonne relation avec Cristiano Ronaldo. J’ai compris la raison de son incroyable carrière. », a-t-il ajouté. Des propos qui feront certainement plaisir à Osimhen.

- Publicité-

Les chiffres XXL de la prolongation d’Osimhen

D’après Sky Sports, Osimhen devrait en effet toucher plus de 10 millions d’euros par an, soit le plus gros salaire de l’effectif napolitain. L’ancien buteur du LOSC serait donc bien récompensé de sa fidélité envers l’écurie italienne. Par ailleurs, une clause libératoire, fixée à 150 millions d’euros, serait également prévue. Elle sera activable à partir de l’été 2024 pour les clubs étrangers et à compter de l’été 2025 pour les écuries italiennes.

Articles similaires