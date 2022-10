Victime de « méchanceté » et de « haine », la tiktokeuse Diana Bouli décide quitter les réseaux sociaux

La tiktokeuse Diana Bouli a annoncé vouloir quitter les réseaux sociaux. L’influenceuse camerounaise au 790 000K followers sur Facebook a justifié cette décision pour « la haine » qu’elle reçoit pendant qu’elle donne « que de l’amour ».

La tiktokeuse Diana Bouli n’aura pas le temps pour clarifier sur les réseaux sociaux sa relation avec le chanteur ivoirien KS Bloom. La célèbre tiktokeuse originaire du Cameroun, a annoncé à ses fans, vendredi 14 octobre, qu’elle quitte les réseaux.

« Ce matin je prends la parole pour vous faire part de ma décision qui est tout simplement de quitter les réseaux après trois années de partage et d’échanges avec vous. » a annoncé la jeune dame « fatiguée », dans un long texte sur sa page . « Je tiens à souligner que c’est avec un grand pincement au cœur que je prends cette décision » a-t-elle justifié.

« Je ne supporte plus la pression, … , à recevoir de la haine, les critiques que je n’écoutais pas avant, les jalousies auxquelles je ne prêtais même pas attention aujourd’hui m’insupportent… ». « Me détester pour celle que je suis c’est okay, mais aller jusqu’à me coller une étiquette et subir pour les erreurs et la méchanceté des autres non je mérite mieux « .