Véronique Sanson et Michel Berger ont vécu face au Parc Monceau, un film culte tourné dans leur rue

Sorti en salles le 7 mars 2026, le documentaire « Véronique » de Tom Volf retrace l’intimité artistique et personnelle de Véronique Sanson à travers des archives rares et des images personnelles inédites. D’une durée de 1h38, le film met en lumière des pans de sa carrière, des enregistrements et des documents permettant de revisiter sa trajectoire et ses liens avec d’autres figures majeures de la chanson française.

Le documentaire propose une plongée sensible dans la vie de l’interprète d’Amoureuse, alternant extraits musicaux et séquences d’archives pour dresser un portrait de l’artiste. Le récit souligne également l’importance de certaines rencontres et relations dans son parcours, parmi lesquelles celle qui l’a rapprochée de Michel Berger au tournant des années 1970.

Véronique Sanson et Michel Berger, tous deux alors jeunes auteurs-interprètes, ont partagé une période de vie commune qui s’est matérialisée notamment par un logement en commune dans le 17e arrondissement de Paris. Leur histoire personnelle et musicale, évoquée dans le film, se déroule en grande partie dans ce décor parisien, où se sont écrites et pensées plusieurs de leurs chansons.

Un appartement d’artistes dans la rue de Prony

À la fin des années 1960, le couple a vécu dans un appartement de la rue de Prony, une voie du 17e arrondissement qui, longue de plus de 800 mètres, relie la place de la République-Dominicaine à l’avenue de Villiers et se situe à proximité immédiate du Parc Monceau. La rue, bordée d’hôtels particuliers, s’inscrit dans un quartier qui, depuis le XIXe siècle, a attiré des artistes et des personnalités du monde culturel.

Selon les témoignages et les archives rassemblés dans le documentaire, cet appartement a servi de lieu de création et d’échanges où le couple composait et échangeait des chansons. Véronique Sanson a plus tard qualifié leur production commune comme une forme de communication entre eux, soulignant la place de la musique dans leur relation personnelle.

La relation entre les deux artistes prendra fin en 1972, au moment où la carrière de Véronique Sanson connaît un essor marqué avec l’album Amoureuse. Un soir de mars de cette année-là, elle quitta l’appartement de la rue de Prony sans prévenir. Inquiet, Michel Berger passa la nuit à la chercher ; avec la sœur de la chanteuse, il contacta successivement hôpitaux, commissariats et morgue avant d’apprendre son sort. Véronique Sanson a reconnu plus tard regretter la manière dont elle est partie : « Je n’ai pas culpabilisé d’être partie, mais d’avoir eu la lâcheté de ne pas prévenir Michel. »

Après cette séparation, Michel Berger poursuivit sa carrière et forma par la suite un couple avec France Gall. Le musicien s’installera plus tard au 78, rue de Monceau, un appartement donnant sur le parc et devenu un lieu de création.

La rue de Prony a également été employée comme décor de cinéma : en 1995, plusieurs scènes du film Les Trois Frères y ont été tournées. Parmi les personnalités ayant résidé ou séjourné dans ce quartier figure l’actrice Rita Hayworth, qui y séjourna pendant son mariage avec le prince Ali Khan.

Le 9 mars 2026, un concert hommage consacré aux deux artistes est organisé à la Manufacture Chanson à Paris.